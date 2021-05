Brøndby-boss: Helt ude i skoven med en sag

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen nægter at tro, at der kommer en sag mod Simon Hedlund, efter svenskeren sagde mindre pæne ting om dommeren til en holdkammerat på vej til pause torsdag i Århus

Får Simon Hedlund karantæne mandag mod FC Nordsjælland, fordi han til en holdkammerat på vej til pause talte mindre pænt om kampens dommer, Sandi Putros?

Brøndby-bomberen sagde: He lives in the city, this fucking referee (Han bor i denne by, den forbandede dommer, red.)

Den sekvens blev fanget af TV 3-kameraerne, fordi Hedlund sagde ordene, da han passerede, mens Sebastian Hausner var ved at blive interviewet til tv-stationen.

- Vi kan på ingen måde forestille os, at disciplinærinstansen tager det op som en sag. Som alle kan se, så er Hedlund stille og roligt på vej ud af banen ved pausefløjt og deler sin frustration med en holdkammerat, hvilket en tilfældig mikrofon fanger.

Simon Hedlund var ikke tilfreds med dommer Sandi Putros, da han gik til pause. Fodbolddirektør Carsten V. Jensen forventer dog ikke, at det udløser karantæne. - Det vil være helt ude i skoven. Foto: Jens Dresling.

- Så nej, det kan vi på ingen måde forestille bliver til en sag. Det ville være helt ude i skoven, siger Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen.

Jens Hjortskov, der er formand for Fodboldens Disciplinærinstans, slår fast, at udvalget ikke har besluttet sig endnu for, om der kommer til at ske noget.

- Nu er vi jo blevet gjort opmærksomme på det her, så selvfølgelig er det noget, vi vil lade indgå i vores beslutning, udtaler Jens Hjortskov til bold.dk.