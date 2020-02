Brøndby-boss indrømmer: Kan se makabert ud

Køb adgang til at se AGF, Brøndby og FCKs kampe til Atlantic Cup her.

ALGARVE (Ekstra Bladet): Opgaven for Carsten V. Jensen har været klar, siden han i sommer tiltrådte i Brøndby.

Fodbolddirektøren skulle luge ud i udgifterne og forynge truppen, og han har haft den store rive med på job.

Det har betydet, at klubben har taget afsked med de største profiler, for mange af dem var både ældre og løntunge. De to bedste i denne sæson, Kamil Wilczek og Dominik Kaiser, var så også dem med flest mål i sig, men de blev sendt videre for at spare penge - og gøre plads til yngre kræfter.

Carsten V. Jensen flytter en bænk hen i solen på anlægget i Portugal og sætter ord på stjernernes exit.

- Det, der hænger sammen med dem allesammen, er nogle store lønpakker. De er alt andet lige med til at belaste økonomien, så det handler om at finde de rigtige momenter for at gøre nogle tiltag. Her fik vi sat retningen for det, vi skal. For mange vil det se makabert ud, men omvendt må vi løfte os op i en helikopter og se på, hvordan vi får mest ud af det og sikrer, at vi går i den retning, som vi har givet udtryk for, at vi gerne vil, siger CV.

- Vi bliver nødt til at indrette os efter de forhold og de ressourcer, der er til rådighed. Så kan vi bringe Brøndby tilbage, hvor vi skal være. Både i forhold til konkurrence og det at være kompetitive.

Brøndby-truppen er forynget en del i dette transfervindue. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sælg, sælg, sælg

Topscoreren Wilczek kunne have smuttet i august, men det lykkedes ikke, og han og CV aftalte, at han skulle give den en skalle. Det lykkedes godt, for han nåede at sende 17 træffere i mål i Superligaen.

- Så kom den mulighed til ham, og der skal vi som klub ikke stå i vejen. Han har leveret i fire sæsoner, er all time-topscorer for klubben og fyldte 32 til januar. Samtidig kan vi ikke regne med, at han scorer 17-18 mål per halvsæson. Det er meget usandsynligt, at det ville ske.

- Vi kapitaliserer på den værdi, der er skabt og kan investere den i holdet.

- Men jeg indrømmer, at det udefra set kan virke som om, vi ikke er ambitiøse, men det forholder sig omvendt. Vi skal have modet til at træffe beslutninger, der gør ondt nu, men hjælper os på den længere bane.

Og både Wilczek og Kaiser blev solgt, hvilket er vigtigt. Spøgelset Teemu Pukki, der gik på en fri transfer og blev Premier League-målmager, spøger nemlig stadig.

- Jeg ved, der er Brøndby-folk, der har kigget langt efter Pukki. Han gik gratis og fik succes i Premier League. Der fik man ikke kapitaliseret på rette tidspunkt. Så skal man til at finde nye penge, og det går ikke i længden.

Ung med de unge

Da CV tog tøjlerne var det et erklæret mål at få flere spillere ind, som klubben selv havde udviklet. Det er gået hurtigt med den transition.

- Pludselig fylder de en tredjedel af truppen, og gennemsnitsalderen er sænket drastisk. Vi skal gøre os mere attraktive i forhold til det marked, der er derude. Der har vi ikke fået den andelen af de transfers, der ligger. Så vi kan få skabt den forretning, der giver os grobunden for at investere yderligere. Det er det hjul, der skal i gang.

- Men der er altså ikke åbnet en dør til Masterclass. De skal levere varen.

Udover de unge skal klubben også have gang i spillere som Simon Tibbling og Lasse Vigen. Fodbolddirektøren vil forlange mere af de to.

CV dropper de gamle I vinterens trafervindue har man sagt farvel til en flok gamle drenge: Kamil Wilczek 32 år Dominik Kaiser 31 år Ante Erceg 30 år Johan Larsson 29 år

Skal i top 3

Mange af de mål, som du nævner, er på den lange bane, men der er jo også nogle mål nu og her, f.eks. top 3.

- Det kan jo lyde helt omvendt, at vi holder fast i, at vi ser os selv som et top 3-klub, samtidig med at vi skærer lidt fra toppen. Det kan jo ikke nytte noget, at vi som Brøndby - med de ressourcer vi har til rådighed - siger, at vi gerne vil være nummer fem, seks eller syv.

- Det kan da godt være, at vi strammer den ved at kigge opad. Den selvforståelse skal vi have uanset om det ser vanskeligt ud.

Jeg har set folk, der er bekymret for, at I kan misse top 6. Hvad siger du til det?

- Jamen, i bund og grund skal man jo både regne med best og worst case scenario. Det er den risiko, som alle, der ikke har sikret sig sådan en plads, oplever. Og det må vi så leve med.

- Men vi kan sige, at vi har taget nogle skridt, der hjælper Brøndby i den rigtige retning uanset, hvor vi slutter.

Lige nu ligger klubben nummer fire med fire point op til AGF på tredjepladsen. Der er lige så langt ned til pladsen udenfor top 6.

Morten Frendrup fik debut som 16-årig og har nu fået en vigtig plads på Brøndby-holdet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Greb chancen før tid

Han er den yngste debutant i Brøndbys historie, og derfor føles det måske som om han er ældre, end han egentlig er. I efteråret fik 18-årige Morten Frendrup et egentligt gennembrud, for han var med i de seneste ni kampe af Superligaen.

Hos Niels Frederiksen har han en stor stjerne på grund af sit slid, og han er en af dem, som har grebet chancen - endda før der var gjort plads til en som ham.

- Jeg kom op i en tidlig alder og lærte mange af de andre spillere at kende. Det blev naturligt at tage over, da Josip (Radosevic, red.) blev skadet.

Han så op til Dominik Kaiser, men nu må han se andre veje. De første kampe har holdet klaret sig fint uden Kaiser og Kamil Wilczek, vurderer han.

- Nu er der andre, der skal træde til, og jeg tror, vi løfter os.

