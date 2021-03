Brøndby-boss: Kan gennemskue FCK-spin

Det er efterhånden blevet et standardsvar fra Niels Frederiksen, når han uge efter uge udbryder:

- Vi er ikke favoritter til noget som helst!

Det kan godt være Brøndby-træneren forsøger at tale de blågule til kun at være et top-3 mandskab, men efter grundspillet ligner guldkampen nu kun en duel mellem Brøndby og FC Midtjylland.

AGF og FC København er distanceret og alt for langt væk til at blande sig i det fornemme selskab.

Mikael Uhre scorede for 13. gang i sæsonen. Men Brøndby måtte nøjes med uafgjort. Nu venter mesterskabsspillet, hvor kampen om guldet ligner en duel mod FC Midtjylland. Foto: Lars Poulsen.

Senest har både David Nielsen og Jess Thorup ligefrem udråbt Brøndby som guldfavoritter.

Føler du dig som den favorit, Jess Thorup blandt andre har gjort jer til?

- Jeg har set, at nogle af vores konkurrenter har givet os anerkendelse på det seneste. Den anerkendelse tager vi imod.

- Det ændrer ikke på vores opfattelse af os. Vi er et top-3 hold. Der er nogle klubber i rækken, som bruger flere penge og har mere erfaring i deres trup.

- Jeg håber, at Thorup mener det, når han siger det. Men det er klart, at jeg har været mange år i denne branche, så jeg kan godt gennemskue, når noget er rent spin.

­- Og det kunne man godt tænke, at det her er. Men jo, vi er da glade for anerkendelsen, siger Niels Frederiksen og sender så en særlig hilsen i retning mod rivalerne fra FC København.

- Hvis vi skulle være favoritter til det her, så er der nogle der bruger deres muligheder som fanden læser biblen. Og det er ovenikøbet på en god dag, siger Niels Frederiksen med et skævt smil.

Morten Frendrup er en af de unge spillere, der har udviklet sig eksplosivt i foråret. Der er dog ikke plads til ham på U21-landsholdet. Foto: Lars Poulsen.

På trods af førstepladsen efter grundspillet er der meget lang vej hjem for Niels Frederiksens tropper.

Opgøret mod AGF beviste, at Brøndby savnede kvalitet, når de kom i nærheden af modstanderens straffesparksfelt.

- Lad mig sige det sådan. Vi afskriver ikke nogen i guldkampen, selv om vi befinder os i en rigtig god position.

Så med et forspring på ti point til FCK, ser du dem stadig som en konkurrent i guldkampen?

- Med den struktur vi har, så vi jeg ikke afskrive FCK. Selvfølgelig skal vi nyde det og glæde os over, vi ligger nummer ét, siger Niels Frederiksen.

Han erkender, at mange ting skal gå op i en højere enhed, hvis Brøndby om to måneder skal stå med de første guldmedaljer i 16 år.

Brøndby har vundet grundspillet. Nu fortsætter mesterskabsspillet med start 2. påskedag. Her venter ti kampe, før guldet bliver placeret. Det ligner en duel kun mod FC Midtjylland. Foto: Lars Poulsen.

- Det er helt afgørende, at vi får sat vores spidskompetencer i scene. Vi skal være dygtige til at spille vores spillere på en måde, hvor deres styrker kommer til udtryk, forklarer Niels Frederiksen og uddyber:

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at være med hele vejen. Det kræver, at vi fortsat har en stærk og solid defensiv. Vi skal fortsætte i det spor, som vi allerede befinder os i, pointerer cheftræneren, der gør en kunst at tale guldet ned på Vestegnen.

- Vi er en top-3 klub, og det er vores mål. Jeg kigger på fakta og realiteter, siger han.

Ja, ja, men fakta og realiteter efter 22 kampe er altså, at Brøndby er seriøs guldaspirant.