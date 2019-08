Brøndby-boss klapper i

Bestyrelsesformand og hovedaktionær i Brøndby IF, Jan Bech Andersen, lukker i, når der skal tales offentlig om klubbens kuldsejlede økonomi

Jan Bech Andersen, der er hovedaktionær i Brøndby IF, har ikke tænkt sig at dele sine tanker om det katastrofale regnskab, klubben præsenterede tirsdag formiddag.

Da Ekstra Bladet fangede ham over telefonen til en kommentar, var det en fåmælt Brøndby-boss, der svarede i den anden ende.

- Har du lyst til at svare på et par spørgsmål vedrørende Brøndbys regnskab?

- Nej, det har jeg absolut ikke, svarede han kort.

Det er ganske usædvanligt, at en bestyrelsesformand ikke vil udtale sig om et fremlagt regnskab. Men nu var det heller ikke sjov læsning at se en voldsom nedskrivning af forventningerne på Vestegnen.

Fodboldforretningen er i sandhed udfordret på Vestegnen.

Der er grund til at vende mundvigene ned ad på Vestegnen. Foto: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix

Katastrofe-regnskab: Brøndby bløder

Kæmpe minus

Brøndby går fra et forventet minus i år på 10-20 til minus 40-50 mio. kr. i første kvartalsmeddelese. Det er nu ændret til et skønnet minus,der nu lander på 63-73 mio. kr.

Jan Bech Andersen kom ind i Brøndby i 2014. Siden har han samlet smidt i niveauet 250 mio. kr. i klubben. Aktuelt har han lånt 60 mio. kr. til Brøndby.

Ekstra Bladet ville gerne have stillet Jan Bech Andersen en række spørgsmål, men han har ikke ønsket at udtale sig om noget som helst.

Her er de spørgsmål, som Ekstra Bladet gerne ville have svar på:

Har du tænkt dig at udvide den økonomiske garanti udover september 2020?

Hvorfor har I ændret økonomiske målsætninger flere gange, siden i kom med årsregnskabet i marts?

Hvorfor lever I ikke op til jeres egne målsætninger om spillersalg for 17 mio. kr.?

I har de seneste år sagt, at troværdighed er helt afgørende. Hvordan synes I, at det går med troværdigheden lige nu?

Hvornår går Brøndby i balance?

Hvor længe har du tænkt dig at smide penge i Brøndby?

