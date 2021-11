Brøndby-boss lover karantæne: - På ingen måde acceptabelt

Europa League på et udsolgt Brøndby Stadion burde være en opskrift på optur. At de danske mestre fik 1-1 med Rangers var vel egentlig ikke det, der væltede læsset - men det væltede.

For tilskueruroligheder før, under og efter kampen skæmmede det sportslige indtryk.

Rangers-fans havde uden held købt billetter uden for deres udbaneafsnit og forsøgt at klæde sig ud som Brøndby-fans for at få adgang, og flere udefans havde fået adgang til de ellers reserverede VIP-pladser, og de hængte bannere op, der tydeligt provokerede Brøndbby-tilhængerne.

Derfor opstod der håndgemæng mellem fansene, så både kontrollører og politi måtte gribe ind.

Der var masser af ballade på lægterne torsdag i Brøndby. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Brøndbys administrerende direktør, Ole Palmå, er glad for, at der blev skredet ind over for ballademagerne, men han er ikke stolt over, at Brøndby-fans kastede sig ind i nævekampene - og han lover på klubbens hjemmeside , at klubben vil forsøge at finde de involverede, så de kan blive straffet:

- Vi havde et rigtig godt og konstruktivt samarbejde med politiet i går, i det der var en meget usædvanlig og svær opgave. Vi vil også gerne takke vores mange hundrede stewards på stadion for at have lavet meget grundige tjek af fans, hvilket var med til at sikre, at kun dem med billet kom ind, til trods for at flere skotske fans havde iklædt sig Brøndby IF-trøjer og halstørklæder.

- Alt i alt var der en fantastisk stemning på tribunerne under kampen, hvor Sydsiden i den grad fik vist Brøndby Stadion frem ved at få hele stadion med sig.

- Det er dog på ingen måde acceptabelt, at en gruppe Brøndby-fans tyr til selvtægt på tribunen og kommer i karambolage. Det hører ingen steder hjemme. Vi tager stærk afstand fra en sådan opførsel, og vi går nu i gang med at gennemgå al videomateriale fra kampen i samarbejde med politiet, så vi kan identificere de personer, der deltog og sikre sanktioner, herunder karantæne, siger Ole Palmå.

