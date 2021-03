Brøndby-boss lyner: Det er IKKE i orden

Brøndby-midtbanespilleren Lasse Vigen har kontraktudløb med klubben til sommer, hvor han til den tid vil have været fire år i klubben.

Her har der siden været peget af B.T.-podcasten Transfervinduet på, at man er i gang med forhandlingerne.

Her er det blevet antydet, at Vigen meget gerne vil have en klar lønstigning, og det er noget, som Brøndby-fodbolddirektør Carsten V. Jensen er træt af. Det fortæller han i et interview med Brøndby-fanmediet 3point.dk.

- Jeg har set rygtet og det irriterer mig voldsomt. Særligt den måde det opstår på, hvor det i et radioprogram bliver præsenteret som et rygte fra folk tæt på klubben og derefter bliver citeret flittigt på forskellige sociale medier, siger han og fortsætter:

- Det er simpelthen ikke godt nok i min bog, og medier, der ønsker at fremstå troværdige, skal altså indimellem gøre sig selv den tjeneste at tryk-teste deres kilder.

- Det er slet ikke i orden at Lasse skal have dette siddende på sig, for det er på ingen måde sandt, lyder det fra Carsten V. Jensen.

Endvidere peger fodbolddirektøren på, at forløbet mellem spilleren og klubben er helt som det plejer, når en kontrakt er ved at udløbe - og nu skulle man altså være i gang med at vurdere situationen.

Lasse Vigen skiftede tilbage i sommeren 2017 til Brøndby fra engelske Fulham, hvor han havde været siden 2012 på daværende tidspunkt.

Desuden kan Carsten V. Jensen se frem til et nyt derby mellem BIF og FCK, hvor den nye svensker Oskar Fallenius forventer krig.

