Brøndby-boss nægter at trække sig

Mestertræneren fra sidste år kan snart være fortid i Brøndby.

Niels Frederiksens job er i den grad i farezonen oven på et katastrofalt efterår, der sluttede med et regulært kollaps mod Viborg.

Godt nok er der tre måneder til næste kamp, men syv måneder før kontrakten udløber, ligner det en skilsmisse mellem ham og Brøndby.

Han har fuldstændig forståelse for, at hans job er et tema til debat oven på et efterår med blot 1,23 point i snit pr. kamp for Brøndby

Niels Frederiksen erkendte, at præstationen mod Viborg var meget skuffende. Foto: Lars Poulsen.

- Det er fair nok at se på træneren. Det skal jeg kunne leve med og håndtere i det her job.

- Men jeg har ikke tænkt mig at løbe af pladsen. Jeg mener stadig, jeg kan gøre en forskel. For jeg ser altså ikke en spillertrup, der har slået op i banen. Vi har tabt én af de ti seneste kampe.

- Siden kan det godt være andre træffer en beslutning om min fremtid, og det accepterer jeg, siger Niels Frederiksen.

Han erkender, at efteråret har været skuffende, selv om holdet kun har tabt én af de seneste ti kampe.

Niels Frederiksen har fået 1,23 point i snit i efteråret for Brøndby. Foto: Lars Poulsen.

- Vi har vundet alt for få kampe. Og indsatsen mod Viborg var skuffende. Et lavpunkt, som kommer til at stå malet i vores ansigter de næste tre måneder, erkender Brøndby-træneren.

Han er enig i, at der har været alt for få perioder med et højt topniveau, når man ser ud over de seneste ti kampe, hvor Brøndby har spillet bedst.

- Jeg vil dele efteråret op i to halvdele. De første syv kampe leverede vi meget skidt, mens vi trods alt har leveret fine kampe i de sidste ti opgør.

- På den måde har præstationerne i lange perioder været opadgående. Men mod Viborg ramte vi slet ikke det niveau, vi kan præstere på. Det var meget skuffende, erkender han.

Scott McLachlan og Carsten V. Jensen skal nu beslutte, hvad der skal ske med Niels Frederiksen, selv om han har kontrakt til næste sommer. Sidstnævnte ville dog ikke udtale sig om Brøndby-trænerens fremtid.

Nu venter en lang periode på tre måneder uden kampe. Brøndby spiller en testkamp mod Millwall senere på måneden, siden rejser truppen til Tenerife på træningslejr, inden spillerne 9. december går på juleferie.

Efter jul venter en opstart med eller uden Niels Frederiksen ved roret.

Kun tiden kan vise, hvad Brøndbys nye ejerskab beslutter sig for. Men mestertræneren har ikke de bedste kort på hånden.

