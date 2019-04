Brøndby-boss om trænerjagt: - Vi må være realistiske

Brøndby IF's hovedaktionær og bestyrelsesformand Jan Bech Andersen nævnte for nyligt 1. maj som en slags skæringsdato i forhold til at have en løsning klar på trænerposten, og det vil altså sige, at der i princippet er travlt på gangene i Superliga-klubben lige nu.

1. maj er på onsdag, så i den ideelle verden er Brøndby ikke langt fra at kunne melde noget ud, men det kommer ikke nødvendigvis til at ske. Sportsdirektør Ebbe Sand sagde søndag, at der fortsat er dialog med flere kandidater, og den dialog behøver ikke blive afsluttet inden onsdag.

Nuværende vikar Martin Retov er stadig i spil som permanent Brøndby-træner.

- I forhold til trænersituationen nævnte jeg, at det ville være optimalt at have det på plads inden 1. maj, men ikke en endegyldig skæringsdato. Vi har fokus rettet mod næste kamp og de kommende uger, som bliver højintense - og parallelt arbejder vi målrettet med at finde den rigtige løsning på trænerposten. Lad mig slå fast, at vi har en fungerende træner, så intet er i princippet udelukket, siger Jan Bech Andersen til tipsbladet.dk.

Søndag tabte Brøndby IF 0-1 på hjemmebane til Esbjerg fB og er nu seks point efter vestjyderne i kampen om tredjepladsen. På sociale medier ønskede Jan Bech Andersen efterfølgende Esbjerg fB tillykke med bronzemedaljerne, men han er alligevel ikke helt klar til at afskrive muligheden for en blå-gul tredjeplads.

- Vi giver aldrig op, men vi må også være realistiske og konkludere, at vi med gårsdagens resultat ikke har gjort det nemmere for os selv. Vi er skuffede, men heldigvis har vi internt en god dialog og forståelse, og alle er enige om, at vi må forsætte med at kæmpe for at redde sæsonen, lyder det fra Jan Bech Andersen.

Næste opgave for Brøndby IF er et derby på udebane mod FC København.

