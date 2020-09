Brøndby-boss stikker til Bo Henriksen

Tidligere Horsens-cheftræner Bo Henriksen tror ikke, at Andrija Pavlovic kommer til at bombe mål ind for Brøndby. Carsten V. Jensen leverer et kækt modsvar

I optakten til søndagens derby på TV3+ havde Carsten Werge flankeret sig med tidligere Horsens-cheftræner og nuværende ekspert for TV3 Sport Bo Henriksen i et interview med fodbolddirektør i Brøndby Carsten V. Jensen.

Snakken faldt ikke overraskende på både Kamil Wilczek samt den nye Brøndby-angriber Andrija Pavlovic, som tidligere har spillet i FCK.

Bo Henriksen mener ikke, at han har set nok af Pavlovic' spidskompetencer. Serberen har ikke scoret nok mål. Det kan dog godt være, at det kommer til at ske, men som udgangspunkt kan den tidligere Horsens-træner ikke se det, forklarer han.

- Nej, men det er derfor, at du er reporter, jo. Jeg har det jo sådan, at når man skal købe en aktie, så skal den jo ikke være i top, så skal den være i bund, siger Carsten V. Jensen på TV3+ med henvisning til, at Bo Henriksen ikke længere er træner.

- Lige nu og her har han haft en mindre god periode, og den sidste periode i København var måske også mindre god, men han har rigeligt med potentiale til at spille i Brøndby, svarer CV igen og siger til Bo Henriksen, at de kommer til at 'snakkes ved igen i løbet af året'.

Carsten V. Jensen er ikke helt enig med Bo Henriksen. Foto: Lars Poulsen

Mål af Pavlovic i karrieren 2013-2014: Rad, Serbien (18 kampe, 2 mål) 2014-2016: Cukaricki, Serbien (75 kampe, 21 mål) 2016-2018: FCK, Danmark (83 kampe, 22 mål) 2018-2019: Rapid Wien, Østrig ( 29 kampe, 8 mål) 2019-2020: APOEL, Cypern (34 kampe, 10 mål) Serbiens A-landshold (5 kampe, 0 mål)

Den 26-årige angriber har skrevet under på en fireårig kontrakt med Vestegnsklubben og har første træningsdag mandag. Hans nye holdkammerater slog søndag FCK med 2-1 på en overtidsscoring af Mikael Uhre.

Det er især Uhre og Simon Hedlund, som Pavlovic skal kæmpe mod om de to startpladser i angrebet.

- Jeg har udviklet mig som fodboldspiller og menneske, siden jeg sidst spillede i Superligaen, og i en trup med mange talenter er jeg overbevist om, at jeg er en af de ældre, som skal vise vejen, og det ansvar glæder jeg mig til, siger Pavlovic til Brøndbys hjemmeside.

- Jeg har stor respekt for, at det muligvis ikke er min trøje, der vil blive solgt flest af på grund af min tid FC København, men det ændrer ikke på, at jeg kommer til Brøndby IF, fordi jeg vil vinde kampe, og jeg tror på, at jeg kan bidrage, og at jeg kan gøre en forskel for klubben.

