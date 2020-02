Brøndby-boss: - Vi har intet at skamme os over

Med Ekstra Bladet + kan du se FC Barcelona og Real Madrid i Copa del Rey her!

Han er kendt som en af Danmarks bedste fodboldkøbmænd, og den egenskab får Carsten V. Jensen brug for i Brøndby.

Fodbold-direktøren skal sørge for, at der kommer gang i transferhjulene på Vestegnen, og at klubben samtidig har succes i Superligaen.

I vinterens transfervindue solgte 'CV' Superliga-topscorer Kamil Wilczek og midtbanedynamo Dominik Kaiser, og det er et varsel om en ny tid i Brøndby.

Farvel til de dyre, gamle spillere. Goddag til den uprøvede ungdom.

Men det har også været et farvel til mange mål, og Brøndby har ikke hentet noget den anden vej.

Det har blandt både fans og eksperter givet anledning til løftede øjenbryn, men fodbold-direktøren er overbevist om, at det er den rigtige vej for Brøndby.

Og er Carsten V. Jensen bekymret forud for forårs-start, skjuler han det i hvert fald godt.

- Hvad forventer du dig af foråret?

- Vi har med salgene af Wilczek, Kaiser og Mukthar skabt grobund for noget nyt. Det er en markant øvelse, der har sat en klar retning. Jeg forventer, at vi ser et Brøndbyhold med stor dynamik og ny energi, og at vi ser et hold med et markant udtryk.

- Der vil komme sejre og nederlag, men for mig er det arbejdet i dagligdagen - og at vi gør, hvad vi siger - der optager mig mest.

Carsten V. Jensen har sat en ny kurs på Vestegnen. Foto: Jonas Olufson

- Hvad skal der til for, at I ville kunne kalde denne sæson for godkendt?

- Fodbold er i min bog ikke så sort og hvid. Man kan fuldstændig dominere en kamp og stadig tabe på et mål i overtiden. Når sæsonen er overstået, må vi se, hvad vi har lært, og hvad vi kan tage med os.

- Men uanset resultatet vil alt, vi gør, have et sigte mod toppen af dansk fodbold.

- Er det ikke at sætte holdet under unødigt pres at budgettere med en plads i top-3, når I skiller jer af med to store profiler og aktuelt er fire point fra tredjepladsen?

- Vi har som klub bestemt os for at være realistiske, men stadig ambitiøse i vores tilgang til målsætninger. Andet ville vi ikke kunne se os selv i. Det er ikke det samme som, at vi til enhver tid vil ligge nummer tre med de udsving, der altid vil være forbundet med spillet.

- Men omvendt: Hvorfor skulle vi ikke kunne konkurrere med holdene omkring os om den tredjeplads?

Samuel Mraz (th.) scorede to Superliga-mål i efteråret. Foto: Lars Poulsen

- Hvad får dig til at tro på, at Samuel Mraz løfte arven efter Kamil Wilczek?

- 'Sam' skal ikke løfte arven efter Wilczek - det vil være urimeligt at sætte tingene sådan op. Vi har et hold af trænere og spillere, der i fællesskabets ånd skal løse opgaven.

- Men omvendt er jeg heller ikke i tvivl om, at der med et velfungerende hold altid vil være plads til spillere, der viser sig særligt godt frem.

- Hvad bliver det første store salg, som du står for?

- Transfers er ikke noget, man som sådan kan diktere. Det er som i andre sammenhænge efterspørgslen, der definerer markedet, og det skal vi indrette vores trupsammensætning efter.

- Vi vil udvikle en trup og et hold med mere potentiale - både i forhold til udvikling af sportslig og økonomisk værdi. Her spiller Masterclass naturligvis en væsentlig rolle.

- Hvad er din vigtigste opgave som fodbold-direktør i Brøndby?

- At vi hurtigst muligt finder sikker grund under fødderne med en økonomi i balance, bygger videre på den i forvejen stærke Brøndby-kultur, udvikler videre på et velfungerende Masterclass og ikke mindst sikrer en stærk transferpipeline.

- At vi med andre ord fastholder og samtidig udvikler vores position i Superligaen.

Morten Frendrup er en af de unge spillere, som skal sikre Brøndby succes på banen og på transfermarkedet. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Hvornår vil Brøndby være på niveau med FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland, når det kommer til at udvikle egne talenter?

- Der er flere hold, der klarer sig rigtig godt, når det kommer til talentudvikling, men vi har nu ikke så meget at skamme os over på det område. Tværtimod.

- Hvis vi ser på antallet af spillere, der har været igennem vores system, handler det aktuelt om en tredjedel af truppen, og det er dermed helt i tråd med vores målsætning på området.

- Dernæst er målet naturligvis, at det også bliver til flere spilleminutter, og at den trend, der blev startet i efteråret, dermed fortsætter.

- Hvem bliver det næste Brøndby-koryfæ, der vender hjem til Vestegnen og afslutter karrieren?

- Der har allerede været gode eksempler på dette bl.a. med Agger og Kahlenberg, og der jo rigtig mange dygtige fodboldspillere med Brøndby IF i blodet, der spiller i klubber rundt omkring i Europa. De skal helt klart være velkomne hjem.

- Så hvis den rigtige mulighed opstår, hvor det giver mening for begge parter, vil det være en fantastisk mulighed. Så det er da et scenarie, vi sagtens kunne forestille os flere af i fremtiden.

