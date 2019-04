Brøndby-chef fik svar: - Jeg er stadig bekymret

HERNING (Ekstra Bladet): Martin Retov fik mandag aften den reaktion, han ønskede fra sine spillere efter præstationen i Esbjerg, der var langt under acceptabel standard.

Tre point på en svær udebane, en fighterindsats og en livline i bronzekampen var selvfølgelig på plussiden, men alligevel var det en bekymret Brøndby-chef, der mødte pressen efter sejren i Herning.

- Jeg er rigtig tilfreds med spillernes svar på den kritik, jeg langede ud sidste uge. Alle steppede op, og det giver os et kæmpe boost at slå FCM i Herning – særligt med tanke på, at vi møder dem i pokalfinalen også.

Brøndby kunne mandag fejre en vigtig sejr mod FCM. Foto: Henning Bagger/Scanpix 2019

- Der er lang tid til pokalfinalen, så spillernes reaktion var det vigtigste for mig, og sejren betyder, vi stadig har et ben i bronzekampen, sagde Martin Retov og fortsatte.

- Det bekymrer mig alligevel meget, at Joel Kabongo måtte gå ud med noget, der mindede om en knæskade. Det så ikke godt ud, og jeg føler virkelig med ham. Desuden måtte vi skifte Kevin Mensah, som har set stærk ud for os på backen.

- Med tanke på de reserver, som du har, her tænker jeg særligt Anthony Jung på backen, er du så tryg ved bredden i forsvaret?

- Tony kom ind og leverede en fin præstation. Han er en fuldgod erstatning, hvis Mensah må holde pause. I center får vi Arajuuri tilbage, og så viste Röcker, at han virkelig er klubbens mand. Han er væk til sommer, men alligevel gik han ind og krigede og spillede en fantastisk kamp for os.

- Jeg er tryg ved vores reserver, men jeg er stadig bekymret for skaderne, for de begrænser vores muligheder.

Retov er tryg ved reserverne, men bekymret over bredden. Foto: Henning Bagger/Scanpix 2019

Én af de spillere, som virkelig tog et skridt frem i Brøndby-trøjen mandag aften, var Jens Martin Gammelby. Den ofte udskældte back var, sammen med Marvin Schwäbe, Brøndbys bedste, og Gammelby lover, der er meget mere i godteposen fra ham.

- Jeg er begyndt at finde rytmen. Jeg tror ikke, folk helt har forstået, hvor langt jeg blev sat tilbage af min skade i efteråret, men nu er jeg ved at være der, hvor jeg skal være igen.

- Defensivt var det min bedste kamp i Brøndby, men offensivt vil jeg gerne bidrage med mere, selv om jeg scorede et mål. Det var ikke et særlig kønt mål, men det var godt nok vigtigt både for klubben og mig.

- Nu fik vi vist, vi kan slå Midtjylland, hvilket giver et boost frem mod pokalfinalen, men vi har mange kampe endnu, og vi skal æde os helt ind i bronzekampen, før vi overhovedet tænker på pokalen.

Brøndby og FC Midtjylland spiller pokalfinale i Parken 17. maj.

