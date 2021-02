Brøndby-chef roser undervurderet Uhre: Blandt de bedste

Inden denne sæson havde Brøndby-angriberen Mikael Uhre højest scoret seks mål på en hel superligasæson i løbet af karrieren.

Efter 17 spillerunder har han allerede overgået dette i denne sæson, da han søndag aften leverede sin niende sæsontræffer og sparkede sig op som delt topscorer i Superligaen med sit mål mod Vejle Boldklub.

Læg dertil at han også er delt etter på assistlisten i ligaen med seks målgivende afleveringer.

Alligevel er Mikael Uhre ikke altid den, der løber med overskrifterne, og hans træner, Niels Frederiksen, mener da også, at topscoreren er undervurderet.

- Det kan godt være, at der er mange, der ikke nødvendigvis betragter ham som en stor stjerne i Superligaen, men hvis man fører topscorerlisten og scorer så mange mål, som han gør, så synes jeg da, at han er det. Han er måske lidt undervurderet.

- Jeg synes da helt sikkert, at han er en af de bedste. Jeg synes ikke, der er nogen andre angribere, der nødvendigvis er stærkere, end han er. Angribere bliver målt på deres mål, og der ligger Uhre jo rigtigt godt til, siger Niels Frederiksen.

Brøndby-træneren har da også et bud på, hvorfor Uhre ikke altid får den opmærksomhed, som hans præstationer retfærdiggør.

- Måske hænger det også sammen med den start, han fik i klubben, hvor han ikke var en fast del af holdet i en lang periode, lyder det fra Frederiksen.

- Der var vel mange, der tænkte, om han ville blive det på et tidspunkt. Det har han jo så bevist, at han gjorde.

Mikael Uhre kom til Brøndby i sommeren 2018, hvor han skiftede til klubben fra Sønderjyske. Dermed nærmer angriberen sig også tre år på holdet. Det kan være en del af forklaringen bag succesen, mener hovedpersonen selv.

- Jeg tror bare, at tingene er begyndt at falde i hak. Jeg er også en spiller, der skal sættes op af mine holdkammerater, der skal lære mig at kende, siger Uhre.

- Så når du spiller mere sammen, så kender du også hinanden bedre. Det ser man både ved mine egne mål, men også ved mine oplæg.

Han topper topscorerlisten sammen med holdkammeraten Jesper Lindstrøm og AGF’s Patrick Mortensen, der ligeledes har scoret ni mål.

Brøndby er nummer et i Superligaen, efter at holdet søndag slog Vejle med 2-1 på hjemmebane.