Brøndby-chefen indrømmer: Jeg får vand i øjnene

- Det piner mig vi skal slide så hårdt for sejrene i denne sæson, siger Niels Frederiksen, der er frustreret over Brøndby alt for ofte kommer bagud

Brøndby har tilladt sig en uheldig tendens i denne sæson. De kommer alt for ofte bagud og skal kæmpe sig tilbage i kampene fra et sværere udgangspunkt.

To gange skete det mod Vejle. Og nu er Brøndby i otte af sæsonens 12 kampe først kommet bagud og derfra skal kæmpe sig ind i kampene.

- Når vi kommer bagud, giver vi modstanderne mulighed for at stille sig ned. Og alle hold har problemer med at skabe chancer mod lavtstående hold, erkender Niels Frederiksen.

Mod Vejle balancerede Brøndby på randen af et kollaps, men på mirakuløse fire minutter blev tingene vendt på hovedet. Ikke mindst i kraft af indskiftningerne af Christian Cappis og Blas Riveros.

Cappis scorede sejrsmålet og Riveros lagde op, da Brøndby udlignede.

Christian Cappis scorede sejrsmålet, da han tordnede bolden i mål via den ene opstander. Foto: Lars Poulsen.

I store dele af sæsonen har vi set, at Brøndby har svært ved at nedbryde de hold, der stiller sig langt tilbage for at forsvare eget mål.

Derfor er en del af landsholdspausen blevet brugt på at studere video, hvor Niels Frederiksens overskrift for videoundervisningen har været lige til: Hvordan skaber vi chancer mod lavtstående hold!

Det virkede ikke som om spillerne havde gjort meget brug af de redskaber, de havde fået i løbet af de seneste par uger. For det kan godt være, at de dominerende, men de sled med at nedbryde Superligaens bundprop.

Niels Frederiksen havde den bekymrende mine på i størstedelen af opgøret mod Vejle, hvor Brøndby kom bagud to gange. Hele otte gange er Brøndby kommet bagud i sæsonens 12 kampe. Foto: Lars Poulsen.

- I sidste sæson kom sejrene til os. Nu skal vi slide ekstra hårdt for at få sejrene i land. Jeg tror, sejrene vil komme nemmere til os, siger Niels Frederiksen, der havde svært ved at skjule sin enorme begejstring over Christian Cappis sejrsmål.

- Jeg begyndte ikke at græde, men når jeg hidser mig op, kan jeg godt få vand i øjnene.

- Enten når jeg hyperventilerer eller bliver meget ophidset, så kan det være svært at styre tingene i mit hoved, fordi pulsen stiger fra 80 til 280 på få sekunder, forklarer Niels Frederiksen, der har fuldt fokus på, at Brøndby skal forblive i top-6.

Her ligger de med stor sandsynlighed også, når AGF har mødt AaB mandag, fordi århusianerne har en langt dårligere målscore.

- Vi har fået 12 point i de seneste syv kampe. Årsagen til vi hænger lidt er starten på sæsonen, hvor vi kun fik tre i fem kampe, siger Niels Frederiksen. Foto: Lars Poulsen.

- Forklaringen på, at vi hænger lidt i Superligaen er, at vi kun fik tre point i de første fem kampe. I de seneste syv har vi altså fået 12 point. Og det betyder pilen peger opad, mener han.

Mads Hermansen sad ude med en skade søndag. Om han bliver klar torsdag eller først søndag mod FCK, tør Niels Frederiksen ikke sige allerede nu.

- Mads har fået en skade, der ikke er alvorlig. Det kan være han er klar torsdag eller først søndag. Det ser vi på de kommende dage, fastslår han.