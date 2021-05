Brøndby-darling jubler: - Håber de stadig er fulde

- Jeg håber virkelig, at alle stadig fejrer det, og så håber jeg, at gutterne stadig er fulde. Jeg skrev med dem - så længe de var i stand til det.

Ordene og ikke mindst glæden over det danske mesterskab er ikke til at tage fejl af hos tyske Benedikt Röcker. Brøndbys stopper sad og fulgte intenst med, da klubben mandag vandt 2-0 over FC Nordsjælland og dermed tog det første mesterskab i 16 år.

Selv om han er skadet lige for tiden, Röcker, har han ikke haft problemer med at få pulsen op på kampdage. Først om torsdagen, hvor Brøndby i en højdramatisk kamp besejrede AGF med 2-1, selv om man spillede størstedelen af opgøret en mand i undertal.

Sidenhen i mandags, hvor Brøndby altså tog titlen foran egne fans.

- Jeg var meget nervøs for at være ærlig. Jeg støttede gutterne, men jeg må sige, at det var en noget større thriller ude mod AGF. Det var utroligt. Jeg har set næsten alle de kampe, og det var bare smukt. Jeg så det med min hustru, og jeg fejrede det også bagefter. Det var utroligt at se drengene på banen, hele holdet omkring holdet. Staben. At se fansene fejre det specielle øjeblik. Det var lidt af en lettelse. Specielt efter 16 år, og efter 2018 var det ikke kun vigtigt for 2018-holdet, men også for alle fansene var det en kæmpe ting, siger Benedikt Röcker til tipsbladet.dk

Röcker-jubel i Brøndby-trøjen. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Den 31-årige midtstopper spillede bare tre sæsoner i Brøndby, men han blev hurtigt en fanfavorit. Og hans egen kærlighed til den danske klub har hængt ved.

- Jeg kan huske, da jeg havde mit sidste officielle Brøndby-interview med Brøndbys site. Der sagde jeg også, at det var et perfekt match. Den, jeg er, og danskerne, klubben, fansene, holdkammeraterne og trænerne. Det hele var bare perfekt - det passede bare sammen. Jeg tror ikke, man oplever det så ofte i fodbold. Det er jeg stolt af at have være en del. Det er noget, jeg kan lide at se tilbage på. Jeg fik meget, og jeg håber også, at jeg gav noget tilbage. Det er noget, jeg aldrig glemmer i mit liv, siger han om tiden i Brøndby.

Første titel i 10 år

Tyskeren var selv med til at skaffe Brøndby første titel i 10 år, da man i pokalfinalen 2018 besejrede Silkeborg med 3-1. Det er på nogle måder lidt glemt i det faktum, at Brøndby ikke blev dansk mester, hvilket klubben lå til meget længe.

Men Röcker, Zorniger og alle de andre tyskere, der kom til klubben og var med til at flytte tingene i en ny retning, vandt metal. Og det blev på en måde startskuddet til det Brøndby, der i dag kan kalde sig dansk mester. Også selv om der ikke er mange tilbage fra tiden dengang, og selv om Zorniger ikke var så vild med den ungdomsafdeling, som nu er en af hovedårsagerne til, at Brøndby har vundet mesterskabet.

- For mig var mesterskabet ikke nogen stor overraskelse. Det her Brøndby-hold og filosofien fra træneren har været definerende og afgørende for, at de blev mester, siger Benedikt Röcker, der peger på ungdomsafdelingen:

- Når man ser de unge spillere fra Masterclass, har de været igennem en utrolig udvikling. Specielt med tanke på, at Hany (Mukhtar), Dominik (Kaiser) og Kamil (Wilczek) blev solgt. De unge var nødt til at steppe op, og når du ser, hvordan Morten Frendrup, Jesper "Jobbe" Lindstrøm, Andreas Bruus og Peter Bjur har udviklet sig, er det imponerende. De spillede en rigtig god sæson. Det har været vejen for Brøndby denne sæson.

Röcker med Josip Radosevic i Brøndby-tiden. Foto: Lars Poulsen

På grund af coronasituationen valgte Benedikt Röcker at blive hjemme i Tyskland i stedet for at tage til Danmark for at tage del i festen, men han ser frem til den kommende sæson, hvor han skal på stadion - og helst et derby med et fyldt stadion.

For Röcker er Brøndbys mesterskab også en smule terapi efter det mesterskab, klubben ikke vandt i 2018. Men også kun en smule.

- Det gør stadig ondt, 2018. Jeg kan aldrig glemme det. Men da jeg så drengene, der var igennem 2018, fejre mesterskabet nu her efter en hård sæson, var det smukke billeder. Også med folkeneomkring holdet. Tag en mand som Martin Retov. Og så naturligvis også fansene. Efter 16 års tørke. Med tanke på 2018 var det en stor lettelse. For mig var det også en følelse af "endelig, de klarede det." Det får mig lidt til at glemme 2018, men ikke helt, hvis jeg skal være ærlig, siger stopperen.

Benedikt Röcker var første indkøb af Alexander Zorniger. Foto: Gregers Tycho

Benedikt Röcker krydser nu fingre for, at Brøndby også får masser af succes i næste sæson - ikke mindst internationalt. Og så har han da også en besked på falderebet, som han gerne vil aflevere til de Brøndby-fans, der ikke måttet have været forbi hans sociale medier.

- Kæmpe stort tillykke til alle. Jeg var så glad og stolt over at se kampen og se drengene og fansene fejre mesterskabet efter. Det var en lettelse, der gjorde mig rigtig glad. Min besked til gutterne og fansene er, at jeg håber, I stadig fejrer det og har en stor fest. Jeg sender en hilsen fra Tyskland til alle. Og jeg ser frem til den nye sæson, for så kommer jeg forbi til en kamp. Og jeg glæder mig til at se alle gutterne og fansene igen, siger han.

Benedikt Röcker var en Alexander Zornigers første indkøb, og han var fast mand i sin tid under den tyske træner. I sommeren 2019 forlod han klubben til fordel for tyske Wehen Wiesbaden.