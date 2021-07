Brøndby-darling lægetjek fra kæmpe skifte

Eintracht Frankfurt lhar åbenbart bestemt sig for, at de skal have en spiller med en fortid i Brøndby i truppen.

Efter Lukas Hradecky og Frederik Rønnow bliver Jesper Lindstrøm formentlig næste spiller i rækken.

BT kunne tidligere i dag sætte navn på den klub, som gemmer sig bag det tilbud, som Brøndby ved middagstid informerede Fondsbørsen om.

Interessen for Jesper Lindstrøm fra Tyskland har længe været varm med eksempelvis Augsburg som en meget seriøs bejler.

Ekstra Bladet har i eftermiddagens løb fået tjekket sporene mod Tyskland efter, og det bliver bekræftet af kilder i inderkredsen i Eintracht Frankfurt, at interessen for Jesper Lindstrøm er seriøs: 'Det kan ske,' som det formuleres.

Den melding kom efter Brøndbys meddelelse om forhandlinger om et salg blev annonceret, og dermed peger alt mod, at spillet om Jesper Lindstrøm munder ud i et skifte til Bundesligaen.

Brøndby har opjusteret forventningerne til det kommende regnskab med 30 mio. kr., hvilket indikerer en salgspris et stykke over.

BT nævner en salgspris på syv mio euro - 52,5 mio. kr. Det beløb har det ikke været muligt at få verificeret i Eintracht Frankfurt.

Brøndbys udmelding omkring Jesper Lindstrøm er et signal om, at det eneste der nu kan spolere overgangen er lægetjekket samt komplikationer omkring de personlige betingelser i kontrakten.

Dermed gør Bundesligaen et kæmpe indhug i stammen på Brøndbys guldhold. Marvin Schwäbe er endt i FC Köln, Anthony Jung i Werder Bremen og nu følger Jesper Lindstrøm.