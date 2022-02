Brøndby-darling med efterslæb: Står bedre end længe

Den triste historie har gjort ham til lidt af en Brøndby-darling.

For hvor uheldig kan man i grunden være. Blas Riveros fik en alvorlig korsbåndskade i sin Superliga-debut for Brøndby 8. november 2020 mod OB, hvor han tilmed scorede.

Han fik comeback 11 måneder senere, men den 24-årige back løber stadig rundt med et lille efterslæb oven på den alvorlige skade.

Blas Riveros fik en alvorlig knæskade mod OB 8. november 2020. Der gik næsten ét år, før han fik comeback. Han mangler stadig lidt fodboldmæssigt, før han er helt på toppen. Foto: Lars Poulsen.

- Fysisk er Blas helt, hvor han skal være. Han står bedre end meget længe på den front, forklarer Niels Frederiksen og uddyber:

- Fodboldmæssigt mangler han stadig lidt. Men jeg forventer, at vi ser topniveauet fra Blas i løbet af en måneds tid.

- Når man har været ude næsten ét år med så alvorlig en skade, så tager det typisk et halvt år at komme tilbage på topniveau, forklarer Niels Frederiksen.

Blas Riveros var med i onsdagens træningskamp på det, der lignede reserverne i 1-2 nederlaget mod Hvidovre.

Ekstra Bladet besøgte Blas Riveros, da han knoklede med genoptræningen efter den alvorlige skade. Foto: Lars Poulsen.

Han ligner derfor ikke en starter i forårspremieren mod FC Nordsjælland søndag.

- Mange har en tendens til at overvurdere de første kampe i en forårssæson. Men man skal huske, at vi spiller 15 kampe, hvor alle har samme vigtighed for os, siger Niels Frederiksen, der dermed signalerer, at tiden for Blas Riveros nok skal komme.

Alt tyder derved på, at Andreas Bruus og Kevin Mensah, der har været stærk spillende i opstarten, starter forårssæsonen på de to backpositioner.