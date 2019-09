Brøndby-darling nægtet klubskifte

Guingamp har tidligere haft Ronnie Schwartz, Jonas Lössl, Lars Jacobsen, Johan Larsson og Karl-Johan Johansson på lønninglisten, men nu er der kun én tilbage i truppen, der har en fortid i Superligaen, og det er den tidligere Brøndby-spiller Lebogang Phiri.

Hvis det var gået efter sydafrikanerens hoved, var han dog også fortid i klubben nu.

Guingamp rykkede i sidste sæson ud af Frankrigs bedste række, og Lebogang Phiri havde håbet, at denne sæson ikke skulle byde på fodbold på anden klasse i Frankrig, men det står ikke til at ændre, nu hvor transfervinduet er lukket.

Lebogang Phiri var en vigtig del af Brøndby-mandskabet den tid, han var i klubben. Foto: Jens Dresling.

Der var ellers bejlere nok til den tidligere Brøndby-spiller.

- Det er selvfølgelig hårdt. Der var interesse fra et par klubber - Trabzonspor fra Tyrkiet samt Brest, Strasbourg og Rennes fra Ligue 1 - men præsidenten ville ikke lade mig gå, fordi han mener, jeg er en nøglespiller på holdet. Derfor vil han beholde mig så lang tid, han kan, siger Lebogang Phiri til kickoff.com og tilføjer:

- Jeg følte mig på en måde skuffet, fordi jeg altid stræber efter at spille på højeste niveau, men man skal heller ikke æde den hånd, der fodrer dig. Han (præsidenten, red.) gav mig chancen, da jeg ikke havde nogen klub. Han tog en chance, og her to år senere er jeg her stadig og gør mit bedste.

Lebogang Phiri fortæller videre, at han vil gøre sit bedste for, at Guingamp vender hurtigt tilbage til Frankrigs bedste række, men det ikke bliver til oprykning i denne sæson, håber han at få grønt lys til at skifte klub næste sommer.

Guingamp er en skuffende nummer 13 i Ligue 2 efter seks kampe.

