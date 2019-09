Brøndby-direktør bekræfter: Midtbanespiller er på vej væk

Superliga-klubben Brøndby IF er tæt på at sige farvel til midtbanespiller Besar Halimi.

Det er Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, der over for tipsbladet.dk bekræfter, at den 24-årige midtbanespiller har fået muligheden for at komme videre.

Tidligere mandag kom det frem, at hollandske Fortuna Sittard har interesse i Halimi, og det ligner, at det er klubben, der er ved at tilknytte midtbanespilleren.

- Helt konkret kan jeg sige, at vi er enige med en klub om Halimi. Den klub starter med 'S', siger Carsten V. Jensen til tipsbladet.dk og henviser formentlig til Sittard.

Halimi skal dog stadig blive enige med klubben fra Holland.

- Vi er enige med en klub, og så må vi se, om alle parter kan blive enige, lyder det.

Udsigt til spilletid har Besar Halimi ikke meget af i klubben fra den københavnske vestegn, hvor Niels Frederiksen ikke har set Halimis vej denne sæson. Selv om Brøndby har været ramt af skader.

- Han har været en af de spillere, der i en længere periode har været langt fra holdet. Han har haft svært ved at få kampe, siger 'CV'.

Halimi er landsholdsspiller fra Kosovo, og selv om Brøndby er ramt af skader på midtbanen til Kasper Fisker, Simon Tibbling og Lasse Vigen Christensen, forsøger man altså at sige farvel til Besar Halimi, der har et år igen af sin aftale med Brøndby. Formentlig fordi man hellere vil give nogle af de unge spillere chancen.

For 'CV' er deadline day det en forholdsvis rolig dag indtil videre, og det regner han med, at det fortsætter med at være.

- Vi får ikke voldsom aktivitet. Der kommer ikke til at ske mange rokader i dag - måske enkelte. Man bruger jo den her dag til at justere lidt, siger fodbolddirektøren.

Besar Halimi har spillet i Brøndby de sidste to sæsoner - den første på en lejeaftale fra tyske Mainz, mens han for et år siden underskrev en toårig aftale med Brøndby.

