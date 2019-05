Brøndby dropper Hjulmand

Kasper Hjulmand var Brøndbys ønsketræner. Han var klubbens plan A som den permanente afløser fyrede Alexander Zorniger.

Men nu er Brøndby tilsyneladende blevet trætte af at vente på et klart svar fra Kasper Hjulmand.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har sportsdirektør Ebbe Sand og Brøndbys topledelse droppet planerne om at få overtalt den tidligere FCN-træner til et fremtidigt cheftrænerjob på Vestegnen.

Kan ikke vente længere

Tålmodigheden er tilsyneladende sluppet op med at vente på Hjulmand, som sandsynligvis sigter mod en trænerkarriere i en udenlandsk klub. For en måned siden meddelte klubejer Jan Bech Andersen, at 1. maj var skæringsdatoen, men det blev siden udsat, fordi Kasper Hjulmand formentlig ikke havde besluttet sig og derfor ikke kunne give et klart svar på, om han ville være Brøndbys kommende cheftræner.

Den tidligere Rosenborg-træner Kåre Ingbrigtsen var en del af Brøndbys plan B, men han er også ude af billedet, fordi han har takket ja til trænerjobbet i den belgiske klub Oostende.

Schweiziske Rene Weiler, der har en fortid som træner i blandt andet Anderlecht, Nürnberg og Luzern, har tilsyneladende været et perifert emne uden det dog har ført til konkrete kontraktforhandlinger med Brøndby-ledelsen. Han kan på mange måder minde om Alexander Zorniger i sin ledelsestil.

Retov ligner ikke løsningen

Men hvem bliver så fremtidens cheftræner på Vestegnen? Det svæver fortsat i vinden. Men det efterlader Brøndby i en tilspidset situation, hvor ledelsen på Vestegnen nu for alvor er under pres og har travlt.

Sæsonen slutter om to uger og en ny træner skal være på plads, inden sæsonen er slut, så spillerne ved, hvem der skal stå i spidsen for holdet til den kommende sæson.

Brøndby har været på jagt efter en ny cheftræner siden 17. februar, hvor Alexander Zorniger blev fyret efter en spille- og pointmæssig skuffende start på forårssæsonen. Siden har Martin Retov stået i spidsen for mandskabet dog uden at opfylde ambitionen om en top-3 placering, som var klubbens klare målsætning. Nu kan lidt af sæsonen reddes, hvis Brøndby vinder pokalfinalen fredag mod FC Midtjylland.

Intet tyder imidlertid på, at Brøndby tilbyder Martin Retov jobbet som permanent cheftræner.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Kasper Hjulmand, men han ønsker ikke at deltage i spekulationerne om, hvor hans fodboldfremtid skal være.

