Brøndby dummer sig mod oprykker

Det blev blot til et point for den danske mester på hjemmebane i en kamp, hvor det største samtaleemne befandt sig på tribunen

Brøndby-fans, som Ekstra Bladet talte med kort inden kampstart, udtrykte stor bekymring for et forsvar uden de tre stamspillere samt målmanden fra mesterskabssæsonen.

Schwäbe, Jung og Hermannsson er væk, mens anfører Andreas Maxsø så på fra tribunen, da han er i forhandlinger med en anden klub. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger ligger hans fremtid formentlig i Rusland.

Maxsø på tribunen. Foto: Lars Poulsen

Det blev til en kamp på det jævne for forsvaret, da Brøndby blot spillede 1-1 mod Superliga-oprykkeren Viborg, der nu har fire point efter to udekampe.

Den nye mand i Brøndby-forsvaret, Anton Skipper, imponerede mest blandt de tre.

Efter blot seks sekunder vandt han sin første hovedstødsduel på suveræn vis, og få minutter senere sendte han en centimeter præcis aflevering på omkring 60 meter til wingback Andreas Bruus.

21-årige Skipper, der i foråret var udlejet til Hobro i 1. division, var blandt Brøndbys bedste spillere i kampen, men blev taget ud efter små 70 minutter. Formen til en hel Superliga-kamp skal nok komme. Viborg fik scoret, få sekunder efter han blev taget ud.

Samme taktik i denne sæson

Brøndby fortsatte takten fra seneste sæson med at vise ekstrem farlighed på omstillinger.

Josip Radosevic var først manden i centrum, da han erobrede bolden på midten og fandt Simon Hedlund, der trak fri i feltet. Viborgs Lars Kramer fik clearet i sidste øjeblik.

Herefter brændte Brøndbys Anis Slimane en kæmpe chance. Få meter fra mål skulle han blot sende bolden forbi Kramer, men på mirakuløs vis fik hollænderen reddet på stregen, da målmand Lucas Lund var væk fra sit mål.

Slimane viste på ingen måde samme skarphed, som da han afgjorde guldbraget mod Nordsjælland til 2-0.

Kæmpe drop

Hvis afbrænderen var enorm, var målmandsdroppet gigantisk kort efter. Fra omkring 30 meter sendte Radosevic et svagt frispark lige på målmand Lucas Lund. I stedet for at gribe bolden eller slår den væk, fik han kun rettet den af, og Brøndby kom foran 1-0.

1-0-målet



Og så sprudlede Brøndby ellers. Hedlund fandt Tobias Børkeiet på kanten af feltet. Han sparkede lige over, og bagefter var sidste sæsons topscorer, Mikael Uhre, tæt på.

Viborg fik mere spil inden sidebyttet, men blev ikke farlige for alvor.

Hyldede Lindstrøm

I pausen var der besøg af en nu tidligere Brøndby-spiller.

Jesper Lindstrøm, der er skudt afsted til tyske Eintracht Frankfurt for minimum 50 mio. kr., tog en tur rundt for at sige farvel (måske på gensyn) til de mange fans.

Han gik først ned mod Sydsiden. På den ene tribune blev et banner hejst med 'Tak for alt, Jobbe'.

Lindstrøm er kommet fint i gang i det tyske, hvor han forleden scorede i en træningskamp.

Fortjent udligning

Efter pausen bed Viborg så småt fra sig. Oprykkeren var tæt på at presse Brøndby til et selvmål, inden anfører Jeppe Grønning forsøgte sig med et saksespark, der gik over. Og så fik de nærmest lullet Brøndby i søvn.

Viborg-scoring i Brøndby. Foto: Lars Poulsen

Lige efter udskiftningen af Skipper udlignede Viborg. Efter klumpspil i Brøndby-feltet sendte Lars Kramer bolden ind bag Mads Hermansen. Forsvareren blev matchvinder senest mod Nordsjælland, reddede på stregen i første halvleg mod Brøndby og scorede herefter også. Ganske god Superliga-start, han har fået.

Brøndby fik ikke for alvor lagt et pres til sidst og er derfor på to point efter to kampe. Viborg derimod er på fire point efter to udekampe på Sjælland, hvilket må siges at være mere end godkendt.