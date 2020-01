Brøndby-ejer afviser Red Bull-snak: - Skal respektere klubbens værdier

Jan Bech Andersen deltog ikke på fanmøde lørdag. - Det er vi meget skuffede over, netop da mødet havde til formål at skabe en dialog, lyder reaktion fra en række fangrupperinger i Brøndby

Brøndby-ejer Jan Bech Andersen er kendt for, at han er klar til at diskutere med klubbens mange fans.

Men lørdag mødte formanden ikke op til et fanmøde, som han ellers havde takket ja til til at deltage i.

Det var direktionen i Brøndby, der stod bag invitation. Jan Bech Andersen havde oprindeligt sagt ja til at deltage i fanmødet, men valgte fredag at melde afbud.

Brøndby-fanfolket måtte derfor nøjes næstformand Jesper Møller, direktør Ole Palmå og fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

- Jan Bech Andersen havde kvitteret på det åbne brev fra os med en invitation til mødet - og så deltog han ikke. Det er vi meget skuffede over, netop da mødet havde til formål at skabe en dialog, som vi finder meget vigtig.

- Vi vil fortsat søge dialog mellem os og klubbens hovedaktionær, lyder det på Brøndbyernes IF Fanafdelings hjemmeside.

Fanafdelingen, der er en officiel underafdeling af moderklubben, var repræsenteret ved bestyrelsen, mens der også var repræsentanter for Alapha, Brøndby Support og Svinget med ved mødet.

Klub og fans er i tæt dialog på Vestegnen, og lørdagens møde fandt sted på baggrund af et åbent brev, som en række bekymrede Brøndby-fans (Fanafdelingen, Brøndby Support, Alpha og Svinget) udsendte 6. januar.

Siden kom så historien om, at Red Bull skulle vise interessere for at købe sig ind i Brøndby, hvilket bestemt ikke er faldet i god jord i fanmiljøet.

Brøndby-tilhængerne ønsker ikke, at Red Bull bliver en del af deres klub. Foto: Jens Dresling

Allerede tirsdag, da mediet InsideBusiness bragte historien, reagerede Fanafdelingen, Brøndby Support, Alpha og repræsentanter for Svinget med en klar udmelding.

De tog afstand fra Red Bull-tanken og udenlandske investorer, 'der ikke vil styrke fællesskabet, men derimod kun ønsker at ødelægge det'.

På lørdagens møde gav dele af fanrepræsentation en tydelig opfordring til klubben om at stoppe alle eventuelle drøftelser med Red Bull.

Men klubben er i denne sammenhæng Jan Bech Andersen, da han sidder på magten. Han var som sagt ikke til stede - og som det konstateres på Brøndbyernes IF Fanafdelings hjemmeside:

'Den fremmødte del af ledelsen havde ikke mandat til dette, endsige at uddybe eller yderligere afkræfte, hvorvidt der har været dialog med Red Bull'.

Man skriver dog, at man på baggrund af mødet gerne vil udtrykke tillid til selskabets direktion, som består af direktør Ole Palmå og fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

Lørdag aften bragte Brøndby-mediet 3point.dk en historie, hvor Jan Bech Andersen kategorisk afviste, at han havde været i kontakt, Red Bull.

Brøndby-ejeren slog desuden fast, at han aldrig kommer til at indgå i dialog med strategiske investorer, medmindre de køber ind på klubbens værdier, og hvad Brøndby og klubbens fans står for.

Det budskab gentager han søndag over for Ekstra Bladet i en mail.

- Jeg er rigtig ærgerlig over den støj, der har været i denne uge - specielt fordi det er på et grundlag, der ikke er relevant. Jeg sagde allerede tidligere på ugen, at jeg kategorisk kan afvise, at jeg har haft kontakt til Red Bull.

- Hvis strategiske investorer henvender sig, så må vi tage den derfra, men det er vigtigt at sige, at uagtet af hvem og hvordan skal folk respektere klubbens værdier.

- Der er mange meninger og holdninger - sådan er det når man er en del af Danmarks mest eksponerede fodboldklub. Men ledelsens, bestyrelsens og min fornemste opgave er at holde fokus, ellers når vi ikke de mål vi har sat os, skriver Jan Bech Andersen.

I forbindelse med lanceringen af prospektet forud for den kommende emission opjusterede Brøndby målsætningen fra indeværende sæson og til og med sæsonen 2023/24. Målsætningen er, at man skal i top-3.

- Men hensyn til troværdighed og udmeldinger med hensyn til placering i top-3: Når vores budget er i top 3/4, vil det efter vores bedste overbevisning være uambitiøst at melde ud, at vi skal være nr. 5-6.

- Det flugter i øvrigt heller ikke med historikken og placeringerne, der de facto er opnået. Jeg er sikker på, at FCK og FCM med de højeste budgetter heller ikke går ind til en sæson med målet om at blive nr. 3 eller 4, skriver Jan Bech Andersen.

Brøndby overvintrer på en fjerdeplads - fire point efter AGF.

