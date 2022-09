Brøndby-ejer blander sig: Vi ser på det med største alvor

Selv om Brøndby omsider fik en sejr i Superligaen, så er der krise på tribunerne.

Klubbens fans er totalt splittede i forhold til den behandling, som nyindkøbte Nicolai Vallys fik i sin første optræden for Brøndby søndag, da Horsens blev besejret 2-0.

Hovedparten af Brøndbys fans hylder ham og respekterer ham, selv om han engang i fortiden har stået på Sektion 12 (FC Københavns stemningstribune, red.).

Men Brøndbys fangruppering Alpha, der styrer slagets gang på tribunerne, kan ikke acceptere Vallys fortid og vil derfor ikke anerkende ham efter skiftet fra Silkeborg.

Alpha-grupperingen fra Brøndby ville ikke hylde Nicolai Vallys i forbindelse med debuten mod Horsens. Foto: Jens Dresling.

Før alle kampene bliver Brøndby-spillerne normalt kaldt frem og hyldet med en såkaldt ’Fenerbahce’. En hilsen, hvor fansene råber spillerens navn, mens spilleren klapper tilbage.

Det skete også i søndags i Horsens for næsten alle Brøndby-spillerne, men ikke for nyindkøbet Nicolai Vallys.

Den manglende opbakning fra en bestemt fangruppering i Brøndby er havnet på højeste niveau i Brøndby.

Alphas manglende støtte til Nicolai Vallys er havnet på bestyrelsesniveau, hvilket har fået bestyrelsesformand og klubejer Jan Bech Andersen til at gå i dialog med fansene.

- Det er en sag, vi i bestyrelsen ser med største alvor på. Derfor går jeg ind i sagen, siger klubejer Jan Bech Andersen til Ekstra Bladet.

Han ønsker ikke at uddybe, hvad der kommer til at ske, og hvornår han påtænker at holde møde med Alpha, der menes at bestå af 80-100 personer.

- Jeg kan blot sige, at det er en situation vi ser med største alvor på, siger en fåmælt Jan Bech Andersen.

Alpha er meget aktive i forhold til mange ting i Brøndby. Det er dem, der for nylig lavede et banner med påskriften: Imod flerklubsejere. Husk det, Jan. Med direkte henvisning til Brøndbys storaktionær og formand, Jan Bech Andersen. Foto: Lars Poulsen.

Søndag efter Brøndbys 2-0 sejr over Horsens lavede storaktionær Jan Bech Andersen et opslag på Instagram, hvor han takkede for støtten fra alle Brøndbys fans.

Det førte ’jacobnielsen93’ til at henvende sig til Brøndby-formanden:

'Vi har Danmarks ubestridt bedste fans. Det ved alle. Men enkelte tilhængere bør kigge indad og overveje den måde man behandler nye spillere på.'

Det fik Jan Bech Andersen til tasterne:

'Det kan der ikke være to meninger om, og det bliver italesat, næste gang jeg har møde med fans inklusive A (hvilket står for Alpha)', skrev Brøndby-formanden.