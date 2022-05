Brøndby-ejer erkender dårligt købmandskab

De mange millioner, der er faldet ned i Brøndbys turban efter sidste års mesterskab, er blevet brugt for dårligt. Det er den væsentligste årsag til, at mesterklubben halter gevaldigt i øjeblikket og har tabt syv superligakampe i træk.

Det erkender klubbens hovedaktionær og bestyrelsesformand, Jan Bech Andersen, i et langt interview med Tipsbladet.

Her fortæller han, at Brøndby har brugt 43 millioner kroner sidste sommer og i vinter på de syv tilgange Mathias Greve, Kevin Tshiembe, Henrik Heggheim, Marko Divkovic, Carl Björk, Frederik Alves og Joe Bell. Dertil kommer mindre investeringer i Christian Cappis og Rasmus Wikström.

De spillere har dog ikke kunnet udfylde hullerne efter de solgte profiler Jesper Lindstrøm, Mikael Uhre og Morten Frendrup, samt blandt andre Lasse Vigen, Anthony Jung, Marvin Schwäbe og Hjörtur Hermannsson, der alle forlod klubben ved kontraktudløb.

- I de to seneste transfervinduer har vi brugt 43 millioner, og det er selvfølgelig ikke, hvad FC København og FC Midtjylland bruger, men det er betragteligt mere end, hvad de tre andre klubber i mesterskabsspillet har brugt. Derfor er det jo også åbenlyst, at der er nogle ting, der ikke er gået, som vi havde forventet og håbet på.

- Vi skal være bedre til at sikre, at vores nye spillere ikke skal bruge så lang tid på at tilpasse sig. De skal i overført betydning lande på benene og kunne løbe med det samme.

- Det kan godt være, at fejlen er, at vi har handlet på en hylde, som var en tomme eller to for lav. Vi skulle måske have handlet højere oppe i forhold til de spillere, der skal supplere vores unge. Det havde nok givet et bedre miks - især i en hård periode som nu, siger Jan Bech Andersen.

Han fortæller også til Tipsbladet, at han fortsat har fuld tiltro til fodbolddirektør Carsten V. Jensen, der står bag indkøbene og også råder over dankortet i det forestående transfervindue.

Som følge af de pauvre resultater i den seneste halvanden måned indtager Brøndby sjettepladsen i mesterskabsslutspillet. Den placering skal klubben forbedre, hvis den skal indfri sin målsætning om at spille europæisk fodbold efter sommerferien.

Som følge af spillersalg og Europa League-deltagelse kom Brøndby ud af regnskabsåret 2021 med et rekordoverskud på 83,4 millioner kroner.

