Brøndby-ejer i voldsomt angreb

- Vi kommer aldrig til at stå på en ølkasse og bede staten om flere penge, mens man bruger et ikke ubetydeligt to-cifret beløb på en 32-årig østeuropæer, skriver Brøndby-ejer Jan Bech Andersen i et opslag på sin Instagram-profil

Jan Bech Andersen er træt af at høre om Kamil Wilczek.

Det gjorde Brøndby-ejeren kraftigt opmærksom på, da hans klub søndag mødte FC København i Parken. På sin Instagram-konto lagde Jan Bech ikke fingre imellem.

'Man bliver så træt...presse og alle bliver ved med at tale om en spiller - er med på at det fylder hos mange men who cares...', skrev Brøndby-ejeren i opslaget, der er ledsaget af et billede, hvor Kamil Wilczek står med ryggen til i diskussion med sin blågule oppasser Sigurd Rosted.

I Brøndbys kampdækning på Twitter blev den tidligere Brøndby-helt ikke nævnt ved navn. Både da han scorede og fik en advarsel, blev han omtalt som FCK's nummer 9.

FC København hentede Kamil Wilczek i tyrkiske Göztepe, der så sent som i januar havde købt ham fri af Brøndby. Københavnerne betalte en håndfuld millioner kroner for Wilczek, men Jan Bech Andersen er helt tydeligt ikke imponeret over rivalens ageren.

'Sikkert er vi ALDRIG kommer til at stå på en ølkasse og bede staten om flere penge mens man bruger et ikke ubetydeligt to-cifret beløb på en 32 årig øst europæer - punktum!', lyder det fra Jan Bech i opslaget på den lukkede Instagram-profil, hvor han har knap 3200 følgere.

Uden at nævne det henviser han naturligvis til Parken-formand Bo Rygaard, der for en knap en måned siden efterlyste økonomisk hjælp fra politisk hold til oplevelsesindustrien.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jan Bech Andersen for at få ham til at uddybe sine synspunkter, men det har han ikke ønsket. Han skriver, at han ikke har yderligere kommentarer.

Ekstra Bladet har også været i kontakt med FC København, men det har ikke været mulig at få en kommentar fra formand Bo Rygaard.

Wilczek jubler efter første mål mod BIF

Brøndby har faktisk fået godkendt mere i lønkompensation end FC København. Superligaens tophold har modtaget over 3,6 mio. kr. alene i lønkompensation på den seneste opgørelse fra Erhvervsministeriet fra 6. juni.

Af den samme opgørelse fremgår det, at Parken Sport & Entertainment har modtaget knap 3,4 mio. kr. i lønkompensation.

