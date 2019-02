Brøndby-ejer ikke tilfreds

Brøndby IF fik tilgang af Simon Hedlund i januar, og det var med afstand den største transferbegivenhed på den københavnske Vestegn. Den øvrige aktivitet var i småtingsafdelingen.

Gregers Arndal-Lauritzen, Filip Blazek og Magnus Warming forlod klubben, mens den unge forsvarsspiller Luke Singh blevet lejet på sidstedagen. Allerede inden transfervinduet gik i gang, var Brøndby klar over, at man ville tage afsked med Björn Kopplin, Johan Larsson og Uffe Bech.

I kølvandet på transfervinduets lukning fastslår Brøndby-ejer Jan Bech Andersen, at de blå-gule går en meget vigtig tid i møde.

- Det var et mere end roligt vindue. Vi har relativt mange udløb af kontrakter over de næste 12 måneder, og vi arbejder intenst med at forbedre og forfine den nuværende trup samt naturligvis sætte ind på de områder, hvor vi ved, der er behov for forbedringer, for at vi kan komme til det næste niveau, siger Jan Bech Andersen til tipsbladet.dk og tilføjer, at det ikke nødvendigvis var hensigten, at det skulle være et så stille transfervindue, som det blev:

- Vi havde gerne forstærket os allerede nu - for naturligvis er det ikke sådan, at vi løber rundt som jubeloptimister efter de seneste måneders svingende præstationer.Men truppen er allerede relativt stor, så at tilføje flere vil alt andet lige gøre, at andre ville få færre spilletid.

Brøndby IF skrev Superliga-historie i starten af december mod Hobro IK, da holdet som det første nogensinde stillede op til en kamp med kun udenlandske spillere i startopstillingen. Det rejste en efterfølgende debat om, hvorvidt de blå-gule har været dygtige nok til at implementere Masterclass-talenterne.

Jan Bech Andersen er optimistisk på den front, men han understreger samtidig vigtigheden af at få blod udefra.

- Der er begyndende tegn på at, der kan komme noget fra egen pipeline, men det ændrer ikke på, at vi med sikkerhed skal ud og finde forstærkninger på nøgleposter.

- Alt i alt kan vi ikke være tilfredse med det efterår, der lige er gået, men nu ser vi frem mod foråret, hvor vi først og fremmest skal hanke op i os selv, vi skal forbedre vores spil, blive mere stabile, forsvare vores tredjeplads og gerne genvinde pokalen, men også meget gerne lukke hullet op til FC Midtjylland og FC København, lyder det fra Jan Bech Andersen.

Brøndby IF er på tredjepladsen i Superligaen med 14 point op til FC Midtjylland og 17 point op til duksene fra FC København.

