Brøndby-ejer revser AGF-stjerne: 'En skændsel'

Brøndby IF sikrede sig tre særdeles vigtige point i Aarhus torsdag aften med en sejr over AGF, og nu skal klubben fra Vestegnen 'blot' vinde over FC Nordsjælland mandag aften for at sikre Superliga-guldet.

Og efter torsdagens triumf langer Brøndby IF-ejer Jan Bech Andersen ud efter en af århusianernes helt store profiler. I et opslag på Instagram kalder han således Casper Højer Nielsens opførsel for 'en skændsel'.

Casper Højer Nielsen fik en hovedrolle i kampen. Foto: Jens Dresling

Efter godt 35 minutter blev de blå-gules unge midtbanespiller Morten Frendrup nemlig udvist, da han modtog sit andet gule kort i kampen for en voldsom tackling på netop Casper Højer Nielsen.

Og i den situation mener Jan Bech Andersen altså, at AGF'erens ageren ikke var i orden.

- Jesus - der er mere mellem (himmel, red.) og jord, hvilken mandfolkepræstation af drengene! Det var op ad bakke med 2 straffe - til Casper Højer vil jeg sige, at lige så meget jeg elsker dig som spiller med power, så var din teatralske optræden en skændsel, og at du blot rejser dig, efter der er givet rødt kort, er ikke en spiller af din kaliber værdigt! Masser af hårdt arbejde venter de næste dage men i aften skal vi nyde sejren, skriver Jan Bech Andersen på Instagram.

Udvisningen betyder, at Morten Frendrup har karantæne i sæsonens sidste kamp mod FC Nordsjælland, hvor Brøndby kan sikre sig guldet med en sejr.

Morten Frendrup så rødt efter en tackling på Casper Højer Nielsen, men Brøndbys ejer er ikke begejstret for AGF'erens opførsel. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix