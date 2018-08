Brøndby-ejer varsler nye indkøb inden deadline

Der er under to uger til transferdeadline, og man har stadig arbejdshandskerne på på den københavnske vestegn.

Det er nu ikke, fordi Brøndby IF har ligget på den lade side.

De danske vicemestre har sagt farvel til spillere som Frederik Rønnow, Christian Nørgaard og Teemu Pukki, mens nye profiler som Ante Erceg, Marvin Schwäbe og Josip Radoseivc er kommet til.

Den sidste transfer er dog næppe effektueret i Brøndby denne sommer, hvis man skal tro Brøndbys ejer.

- Jeg tror, der kommer til at ske en ting eller to hos os, men lad os nu se. Jeg synes, vi har en god og bred trup, og måske også bredere end sidste år, men der skal lige justeres på et par knapper, siger Jan Bech Andersen til TV3+ og fastslår, at de justeringer, han varsler, bliver tilgange.

En af de mest opsigtsvækkende handler i Brøndby denne sommer var salget af Christian Nørgaard til Fiorentina.

Cheftræner Alexander Zorniger lagde efterfølgende ikke skjul på, at han ikke var tilhænger af salget, og Jan Bech Andersen medgiver da også, at det ikke var den sjoveste besked, han nogensinde har overbragt til tyskeren.

- Han var godt nok sur, og det var ikke stående ovationer, vi fik det for salg, men han kender vilkårene, og det er den verden, vi lever i, så vi kan ikke flygte fra den virkelighed, som hedder, at vi har sat os nogle mål rent økonomisk, fortæller Jan Bech Andersen.

Mens Brøndby IF altså håber på yderligere tilgang inden transferdeadline, arbejder klubben fortsat på at afskibe reserven Gregor Sikosek, der slet ikke har fået spilletid i denne sæson.

Danske klubber kan købe nye spillere frem til 31. august klokken 23:59, hvor sommerens transfervindue lukker.

Brøndby-ejer og bestyrelsesformand, Jan Bech, håber stadig på, at Brøndby kan nå at handle en spiller. Foto: Lars Poulsen/Polfoto.

Se også: Superliga-træner med hård dom: - Der kom vi ned på jorden igen

Se også: Zorniger skyder med skarpt efter Brøndby-nedtur

Se også: Kæmpe talent faldt om på banen: Nu taler familien om tragedien