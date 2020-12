Brøndby-emne i tvivl

Det har virket som en 'Done deal' gennem efteråret, efter at flere medier skrev, at Brøndby havde snydt en masse andre klubber for det spændende svenske talent Oskar Fallenius.

Til daglig spiller han i den tredjebedste række hos Brommapojkarna, men trods muligheden for at prøve sig selv af på en større hylde, så vakler den unge svenske kantspiller.

- Jeg har ikke tænkt så meget på, hvad der vil være bedst for mig. Men det spørgsmål kommer jo på et tidspunkt, hvis et skifte bliver aktuelt. Jeg er splittet om, hvorvidt det er bedst for mig at blive i Sverige eller tage til udlandet, siger Fallenius til svenske Fotbollskanalen.

Oskar Fallenius var i sommer i Brøndby for at se nærmere på forholdene og fik også lov at træne med truppen. Brommapojkarna har også tidligere bekræftet, at de har modtaget et tilbud på spilleren fra den danske klub.

- Jeg holder mig til at fokusere på Brommapojkarna, så det er mere klubben og min agent, som tager hånd om interessen (fra andre klubber, red.). Men jeg ved, at de (Brøndby, red.) er interesserede, og det er ekstremt fedt at have et tilbud fra dem og have den mulighed.

- Det bliver fedt at se, hvad der sker efter når sæsonen og kvallen er slut. Men indtil weekenden er ovre, har jeg fokus på Brommapojkarna.

Fallenius er i denne sæson noteret for 24 kampe for Brommapojkarna i den tredjebedste svenske række med 14 mål til følge.

Highlights: Brøndby tabte til AGF i seneste superligakamp

Insisterer på kæmpe arrangement i corona-kommune

Griezmann har fået nok: Trækker stikket øjeblikkeligt

Økonomisk ekspert: Her famler Brøndby i blinde

Superligaen Indefra: AGF-boss sætter navn på sin afløser