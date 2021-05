Brøndby er danske mestre for første gang i 16 år

Vi drømmer om at guldet kommer hjem igen ligesom i 2005…..

Brøndby-fansene sang og brølede på et solbeskinnet Brøndby Stadion, hvor drømmene endelig blev til virkelighed.

De har ventet i 16 år, men nu er ventetiden omsider slut.

Guldet er endelig kommet hjem til Brøndby.

Fansene strømmede ind på banen efter sejren var i hus.

På sidste spilledag vandt de 2-0 over FC Nordsjælland og sikrede sig klubbens 11. mesterskab.

Foran 9669 tilskuere, der alle var klædt i gult, lød det som om der var fulde huse på Brøndby Stadion.

Da Jakob Kehlet fløjtede kampen af løb flere tusinde Brøndby-fans på banen i glæde. Brøndby-spillerne nåede slet ingen hyldest men styrtede straks ned i omklædningsrummet.

Brøndby satte mesterskabet på plads efter pausen. Godt nok havde Lasse Vigen kort før pausen bragt Brøndby i front, men da Anis Ben Slimane kort ind i anden halvleg med et kort aftræk fra kanten af feltet, sparkede bolden fladt i mål, udbrød Brøndby Stadion:

Vi er mestrene, vi er mestrene… lød det taktfast fra de fire tribuner, mens Brøndby-spillerne omfavnede Anis Ben Slimane.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Ekstra Bladet mødte flere glade fans efter kampen

Anis Ben Slimane scorede til 2-0 på et fremragende spark fra kanten af feltet. Foto: Lars Poulsen.

Helt ufatteligt: Udødelige på FESTEGNEN



Mestermageren i Brøndby er Niels GULDriksen, der har skabt mirakler med en trup, der kun er blevet beskåret i lønkroner, men har udviklet sig eksplosivt over sæsonen.

De bedste og mest indlysende eksempler er Jesper Lindstrøm, der er gået fra talent til stor profil, og Mikael Uhre, der har brændt Superligaen af med sine 19 sæsontræffere.

Niels GULDriksen har kun Superligaens tredjedyreste trup, men han har han det stærkeste kollektiv, hvor Brøndby-ånden – sammenhold og fællesskab – tæller mere end egne interesser.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Se fanmarchen gennem byen inden aftenens kamp

Niels Frederiksen var for en sjælden gang skyld i træningsdragt, da Brøndby sikrede de første guldmedaljer i 16 år. Foto: Lars Poulsen.

Festen i Brøndby begyndte tidligt 2. pinsedag. Op imod 5000 Brøndby-fans klædt i gult gik i march fra Brøndbyøster Station til Brøndby Stadion.

Det blev en festlig og fredelig optakt, hvor forventningsfulde Brøndby-fans for alvor troede på titlen.

Der var en helt euforisk stemning på Brøndby Stadion. Foto: Lars Poulsen.

Ventede på forløsningen

Det gjorde spillerne på banen i sandhed også. I en første halvleg, hvor Brøndby totalt dominerede, var det reelt kun et spørgsmål om, hvornår forløsningen kom.

FC Nordsjælland stod langt tilbage, skabte ingenting og smed mange bolde væk.

Brøndby pressede massivt: Simon Hedlund, Mikael Uhre og Anis Ben Slimane brændte store chancer.

Men kort før pausen kom det, der udløste et gigantisk brøl på Brøndby Stadion.

Lasse Vigen erobrede bolden fra Jacob Steen Christensen, trak ind i feltet og spillede et-to med Simon Hedlund. Siden sparkede Lasse Vigen bolden op i nettaget.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Der var mange nervøse fans udenfor stadion. Mød to af dem her

Lasse Vigen scorede et fremragende mål til 1-0 kort før pausen. Foto: Lars Poulsen.

Scoringen skete ned mod Sydsiden og Lasse Vigen havde ikke mange skridt over mod det berømte sving, som hyldede den formentlig snart forhenværende Brøndby-spiller.

Nu er man ikke overtroiske på Vestegnen, men det pudsige er faktisk, at Brøndby i 2005 også sluttede af med at møde AGF og FC Nordsjælland i de to sidste kampe, hvor titlen dog var sikret i tredjesidste runde mod Herfølge

Her sluttede man også med at vinde 2-1 over AGF og 2-0 over FC Nordsjælland.

Fortæller om 'unikt sammenhold': Brøndby i kulissen: Sådan er mine holdkammerater