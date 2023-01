Brøndby får ham gratis

Selv om det blot er fire uger, siden Jesper Sørensen forlængede sin kontrakt med DBU, har Brøndby ikke skullet grave dybt i pengetanken for at hive ham ind i klubbens ledige trænersæde.

Ifølge DBU's talent- og udviklingschef, Kenneth Heiner-Møller, har Brøndby fået sin nye cheftræner uden at skulle betale en overgangssum.

- Vi har haft en fin dialog med Brøndby. Når vi selv henvender os til klubber med henblik på at få en træner ind, så har vi typisk en dialog om det. Så nej, der er ikke nogen penge mellem Brøndby og os, siger Kenneth Heiner-Møller.

At DBU accepterede at løse Sørensen fra den nyunderskrevne kontrakt, skyldtes også, at der ikke er vigtige U21-landskampe på programmet foreløbig.

Holdet er ikke med i sommerens EM-slutrunde, så næste vigtige punkt i kalenderen er kvalifikationen til EM 2025.

Den starter formentlig først efter sommerferien, med mindre det lykkes at få placeret en kamp eller to sidst på foråret.

- Der har løbende været henvendelser på vores landstrænere. Det er kun et spørgsmål, om det er attraktivt nok for træneren, og hvordan timingen er.

- Her var timingen okay, fordi vi desværre ikke kvalificerede os til EM til sommer. Derfor er der mulighed, for at en ny træner kan komme ind. Skulle vi have været til EM til sommer, så var det ikke sket, fastslår Kenneth Heiner-Møller.

Han er gået i gang med at kigge efter en afløser for Jesper Sørensen - og i øvrigt også for U18-landstræner Claus Nørgaard, som i starten af december skiftede til Brentford.