Brøndby får klassemodstander

Niels Frederiksens tropper skal til London for at møde Crystal Palace 5. september i en kamp uden tilskuere

Næstved, Helsingør FC, OB og Lyngby er Brøndbys modstandere i forberedelserne til den nye sæson i Superligaen.

Men nu kommer der også et Premier League-mandskab på programmet.

Brøndby skal spille testkamp mod Crystal Palace i London 5. september. Det er en testkamp, der naturligvis afvikles uden tilskuere.

Det er en vigtig forberedelseskamp for både Niels Frederiksens tropper og hans kollega, Roy Hodgson, da turneringen begynder i de to lande ugen efter.

Opgøret mod Premier League-mandskabet bliver dog ikke den sidste test for Brøndby. Mandag 7. september spiller holdet mod Lyngby i Slagelse, hvor kampen er en af flere, hvor VAR skal afprøves inden det føres ud i livet fra sæsonstarten i Superligaen.

- Vi begyndte i dag med test af alle spillernes fysiske form, og så har vi ellers dobbelte træningspas og træningskampe i de kommende uger, som så rundes af med en kort træningslejr i London, hvor vi får trænet de sidste detaljer og møder Crystal Palace, soger, udtaler Niels Frederiksen til Brøndby Indefra.

- Det er absolut en svær modstander, men samtidig en stor mulighed for vores spillere at prøve sig selv af mod spillere, der har sin daglige gang i en af de bedste ligaer i verden. Vi ser derfor meget frem til kampen, fortæller han.

Spillertruppen mødte mandag ind i Brøndby for at forberede den kommende sæsons udfordringer. Her var spillerne gennem flere tests for at se, hvor god formen er på nuværende tidspunkt.

- Jeg har holdt mig i gang så meget som muligt. Jeg har trænet, løbet og spist ordentligt, så jeg er klar, siger Rezan Corlu til Brøndby Indefra.

Han er eneste nye ansigt i truppen efter sommerpausen.

Der ventes dog at ske flere udskiftninger den kommende tid. Transfervinduet er åbent helt frem til 5. oktober.

Brøndby leder efter en venstre back/gennembrudsspiller samt en angriber efter Samuel Mraz er rejst hjem til Empoli.

