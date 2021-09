Brøndby får medhold: Frifundet for portåbning ved fejring

Da Brøndby i maj blev mestre, skete der en sand baneinvasion, og klubben så sig også nødsaget til at åbne portene til stadion, fordi de frygtede, at de inderste blev mast.

I første omgang fik de blå-gule en kæmpe bøde for at have ladet det ske, men nu har klubben fået medhold i deres appel.

Fodboldens Appelinstans har nedsat bøden på 450.000 kroner til 125.000, og bøden er nu alene givet for tilskuernes anvendelse af pyroteknik.

- Fodboldens Appelinstans finder, at der ikke kan pålægges Brøndby IF et strafansvar for åbning af portene i den helt ekstraordinære situation, der opstod uden for Brøndby Stadion, og dermed er der ikke grundlag for at bringe det objektive ansvar for baneinvasionen i anvendelse, skriver Brøndby på deres hjemmeside.

- Fodboldens Disciplinærinstans har derfor ændret bødens størrelse til 125.000 DKK som udelukkende tildeles Brøndby IF for fans brug af pyro, og dermed er der ingen straf for baneløb eller gatecrash, ligesom den betingede frakendelse af hjemmebane frafaldes helt.

I kendelsen blev der lagt vægt på, at klubbens plan for afvikling af kampen var blevet godkendt af både Divisionsforeningen og af Københavns Vestegns Politi, og at beslutningen om at åbne portene blev taget, fordi det var nogle helt ekstraordinære forhold.