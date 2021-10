Brøndby får sin vilje

Det kom som noget af et chok, da Brøndby-spilleren Blas Riveros i slutningen af september blev udtaget til Paraguays landshold.

Overraskende var det, fordi Riveros endnu er i gang med sin genoptræning efter korsbåndsskaden sidste år. Han træner fuldt med, men har blot spillet 30 minutter for reserveholdet siden skaden.

Niels Frederiksen var da også ude efterfølgende og sige, at han ikke forventede, at Riveros skulle af sted. Dette er gået i opfyldelse, hvilket et kig på Brøndbys overblik over landsholdsspillere, der skal af sted i denne termin, bekræfter. Her fremgår Riveros' navn ikke nogle steder.

Brøndby har da også været i dialog med Paraguays landshold om netop Riveros.

- Efter dialog med Paraguyas landshold er alle parter enige om, at det er bedst for hans genoptræning, at han bliver her og træner sammen med holdkammeraterne, fortæller Christian Schultz, der er kommunikationschef i Brøndby, til tipsbladet.dk.

Brøndby oplyser, at Paraguays fodboldforbund ikke var klar over, hvor langt Riveros var i sit genoptræningsforløb, da de udtog ham.

Der var dog ingen sure miner, da Brøndby gjorde det klart, at Riveros ville have bedst af at blive i Danmark, i og med han heller ikke har spillet en gældende kamp, efter han begyndte at træne fuldt med for fem til seks uger siden.

Torsdag er forventningen, at Blas Riveros får minimum en halvleg i benene, når Brøndbys reservehold skal i aktion.

Han nåede at spille to kampe for Brøndby, før han blev skadet mod OB sidste november.