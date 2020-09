Brøndby får større minus

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Corona-pandemien får betydelig indflydelse på Brøndbys regnskab for 2020.

I starten af året lød forventningerne på et minus mellem 20-30 mio. kr. Siden suspenderede klubben forventningerne 7. april, da coroaen satte ind. Men nu har klubben nedjusterede forventningerne til et minus i niveauet 25-40 mio. kr. for 2020.

Hvis Brøndby lever op til udmeldingerne, vil der dog være tale om stor økonomisk fremgang. Sidste år præsterede Brøndby et minus på 78,7 mio. kr.

For nylig blev de nye restriktioner fra regeringen meldt ud frem til udgangen af oktober. Det betyder i grove træk, at restriktionerne fra forårets sidste kampe videreføres.

Det medfører, at Brøndby kun må lukke 8000 tilskuere ind på Brøndby Stadion. Og det er en stor udfordring for klubben, der har solgt flere end 11.000 sæsonkort og har flere end 3000 sponsorbilletter i omløb til hver kamp.

På trods af coronaen er barsk ved fodboldklubberne, så viste Brøndbys halvårsregnskab for nylig, at klubben er på rette vej. Klubben havde ’kun’ et minus på 11,9 mio. kr. for årets første seks måneder. Det var en forbedring på 30 mio. kr. fra året før.

Klubben forbedrede transferaktiviteten fra minus 16,2 mio. kr. sidste år til et plus på 3,5 mio. kr. for 2020.

Det er fodbolddirektør Carsten V. Jensens spareplan, der har haft stor effekt. Fodbolddirektøren har sparet mange lønkroner, og for nylig sagde han til Ekstra Bladet, at Brøndby aktuelt er nede på niveau med AaB og OB, når det isoleret set handler om forbruget af lønkroner til spillertruppen.

Brøndby pointerer dog, at der stadig er væsentlig økonomisk usikkerhed for, hvor stor effekten er af de nuværende og kommende restriktioner, påbud og hjælpepakker, som regeringen har iværksat.

Brøndby offentliggør regnskabet for tredje kvartal 19. november.

Lønningerne styrtdykker i Brøndby