Brøndby-fadæse: Frederiksens rodebutik

Der var som sædvanligt gul feber på Brøndby Stadion, men som noget helt særligt, havde Brøndby skrottet de blå shorts til søndagens kamp mod FC Nordsjælland.

I stedet var spillerne klædt i gul fra top til tå til ære for Jonas Vingegaard, der søndag cementerer sin Tour de France-triumf i Paris.

Der blev dog ingen triumf for Brøndby i dag, der må lide et 1-3 nederlag mod gæsterne fra Nordsjælland. Et resultat, der endnu en gang udstiller, hvad Brøndby mangler: En målscorer.

For selvom der blev banket masser af indlæg ind i feltet fra blandt andre Blas Riveros, så kunne ingen dirigere bolden i mål for værterne.

Josip Radosovic scorede Brøndbys eneste mål. Foto: Lars Poulsen

Det var kun på et straffespark, efter FCN's Mads Bidstrup hev Kevin Tschiembe omkuld i feltet, at anfører Josip Radosevic klaskede bolden i mål.

Gæsterne chokerede dog fra start med en scoring allerede efter tre minutter.

Ernest Nuameh headede fra få meters afstand bolden i mål bag Mads Hermansen efter en blanding mellem en afslutning og en aflevering fra Andreas Schjelderup.

Efter en intens start stilnede det dog af igen, selvom begge hold havde chancer til mål. Anden halvlegs begyndelse lignede dog meget første halvlegs - tilsat en håndfuld grove tacklinger fra begge mandskaber.

Og efter 70 minutter valgte Brøndbys forsvar at se fodbold frem for at spille det, da FCN scorede to gange på blot tre minutter.

Schjelderup og indskiftede Benjamin Nygren fik sendt bolden i mål.

Indkøbene svigter

Det er stadig kun højrebacken Sebastian Sebulonsen, der er blevet hentet til Brøndby dette transfervindue, men hverken ham eller tidligere dyre indkøb har slået igennem.

Det udstiller dagens nederlag, hvor blandt andre Marko Divkovic i angrebet og Kevin Tshiembe i forsvaret ikke præsterede på topniveau.

Frederik Alves Ibsen kan man heller ikke just sige har vist sit værd endnu, men han havde alligevel en vigtig glidende tackling i dagens kamp, da Ernest Nuamah kunne skyde bolden i et tomt mål.

Andreas Schjelderup scorede gæsternes andet mål. Foto: Lars Poulsen

I stedet får talenter som blot 16-årige Oscar Schwartau stadig chancen fra start, mens amerikanske Christian Cappis er bænkevarmer.

Brøndby-træner Niels Frederiksen har ikke lagt skjul på, at han gerne ser, at der bliver hentet nogle topspillere til klubben af fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

For han har tydeligvis ikke været tilfreds med dem, der de seneste par sæsoner er blevet hentet.

Slutfasen af anden halvleg blev kæmpet hjem af holdet fra Nordsjælland, der kan tage hjem med endnu tre point på kontoen.

