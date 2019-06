Brøndby-fan hængt ud som hooligan - frikendt i retten

7. februar blev han hængt ud og efterlyst i offentligheden med billede, så venner og familie ikke var i tvivl. Politiet fremstillede ham som en hooligan.

Københavns Vestegns Politi var sikre på, at han var en af ballademagerne fra optøjerne på Bygaden i Brøndbyvester i forbindelse med opgøret mellem Brøndby og FC København 4. november sidste år.

Urolighederne fandt sted umiddelbart efter opgøret mellem de to rivaliserende klubber, hvor op imod 50 personer udviste truende og aggressiv adfærd overfor det fremmødte politi.

Tiltale faldt til jorden

Den 22-årige mand blev tiltalt efter straffelovens paragraf 119 med forsøg på legemsangreb af særlig rå, brutal og farlig karakter. Derudover blev han sigtet efter straffelovens paragraf 134 for at være maskeret med en elefanthue.

Men tiltalen faldt fuldstændig til jorden, da sagen kom til behandling ved retten i Glostrup.

I udskriften fra dommen hedder det blandt andet:

’Retten har fået forevist en række still-billeder og videosekvenser af gerningsmanden, som dels består af billeder taget fra lang afstand og dels forstørrede, kornede nærbilleder. Det er vanskeligt for retten på baggrund af billedkvaliteten at fastslå med den sikkerhed, som må kræves til en domfældelses, at gerningsmanden og tiltalte er én og samme person. Tiltalte frifindes derfor’.

Ekstra Bladet er i besiddelse af dommen og navnet på den person, der var tiltalt og senere blev frikendt ved retten i Glostrup. Vi har været i mailkontakt med ham og forsikret ham om navnebeskyttelse og kalder ham derfor efterfølgende ’Peter’.

Vestegnens Politi offentliggjorde fotos af den 22-årige, da han blev efterlyst. Siden blev han frikendt ved retten i Glostrup. Foto: Jens Dresling.

Venner så skævt til ham

Sagen har på flere måder fået voldsomme konsekvenser for ’Peter’. Han er fraflyttet sin lejlighed på Vestegnen og flere i hans omgangskreds tog afstand fra ham efter politiet offentliggjorde fotos af ham.

- Der er flere af mine venner fra gymnasiet, fodbold og folkeskolen, som så skævt til mig. De antog, at jeg var skyldig. Men hvem ville ikke tænke det, når et billede af mig havnede i medierne, efterlyst for vold? Det har naturligvis været en opgave at overbevise folk om, at jeg ikke har gjort, hvad politiet anklagede mig for. Det kommer nok til at tage tid at overbevise alle, skriver ’Peter’ i et mailsvar.

Har du mistet tilliden til politiet?

- Det hersker der ingen tvivl om, jeg føler mig svigtet. Især når man tænker på, at politiet registrerede alle i området omkring Hovsa Bodega med navn og billede, inklusive mig. Hvis de ledte efter mig, kunne de have tjekket deres egne registreringer og fundet mit billede og navn. Det havde sparet mig for at blive hængt ud i pressen, skriver han.

Føler du politiet har forsøgt at ødelægge dit liv ved at offentliggøre fotos uden at have konkrete beviser?

- Ødelægge er et stort ord, men for mig virker det som om, at politiet gør det, fordi de vil vise, de bestemmer. Nærmest som en ekstra straf til fodboldfans, som de mener har brudt loven, men som de ikke er sikre på, de kan få dømt.

- Politiet har mange muligheder for at identificere folk, men offentlige efterlysninger burde være sidste skridt og kun med sager, som de er sikre på, skriver ’Peter’ i sit mailsvar.

Har du søgt erstatning?

- Nej, det vidste jeg faktisk ikke, jeg kunne, skriver han.

Anklagemyndigheden valgte efter fire ugers betænkningstid ikke at anke sagen, så nu kan ’Peter’ igen fortsætte sit normale liv.

Han gik glip af pokalfinalen tilbage i maj og kampene i foråret, fordi han straks røg i politiets hooligan-register, men efter frifindelsen er tilstandene ved at normalisere sig.

- Efter mit navn igen er blevet fjernet fra hooliganregistret, er jeg igen at finde på Brøndby Stadion. Jeg følger Brøndby og går kun glip af meget få hjemme- og udekampe, skriver han.

Kan bare søge erstatning

Hvis ’Peter’, som vi kalder den frikendte 22-årig, har været utilfreds med at blive fremstillet som en hooligan i offentligheden, fordi politiet efterlyste ham med foto, kan man bare søge erstatning hos politiet.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i et svar. Politiet vil ikke udtale sig om den konkrete sag, men vil gerne udtale sig i generelle vendinger:

’En frikendt i en straffesag, hvor politiet har anvendt offentlig efterlysning, har mulighed for at søge erstatning hos politiet.’

Videre hedder det i den officielle udtalelse fra Københavns Vestegns Politi:

’Københavns Vestegns Politi kan ikke kommentere den konkrete sag men kan mere generelt sige, at vi udmærket forstår, at det kan være ubehageligt at blive efterlyst offentligt med foto som mistænkt for en forbrydelse.

Derfor bliver det også i hvert enkelt tilfælde vurderet, om en efterlysning lever op til kravene i retsplejelovens kapitel 75a, som regulerer, hvornår politiet kan efterlyse en mistænkt i offentligheden for at fastlægge identiteten på en formodet gerningsmand.

På den ene side vægter reglerne blandt andet hensynet til individet, på den anden side hensynet til opklaringen af en lovovertrædelse, der kan medføre fængsel i ét år og seks måneder eller derover.

Hvor det er et krav, at politiet har en begrundet mistanke om, at pågældende har begået lovovertrædelsen, har retten andre skærpede krav i forbindelse med bevisførelse og domsafsigelse.

Derfor dømmer retten ikke altid i overensstemmelse med politiets sigtelse eller anklagemyndighedens tiltale’, lyder det i udtalelsen.

