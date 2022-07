Brøndby-fan var bange: Det var meget ubehageligt

Det skulle have været en dejlig aften for Andreas Sklander og hans tiårige søn, da de torsdag aften tog til Conference League-kvalifikationskampen mellem Brøndby IF og polske Pogon Szczecin, og spillemæssigt fik de da også, hvad de kunne have drømt om: En sejr på 4-0 og avancement i turneringen.

Men aftenen blev ødelagt af flere polske tilskuere, der pludseligt gik amok og gjorde stadionoplevelsen ubehagelig for mange tilskuere. Og til TV 2 Lorry fortæller Andreas Sklander nu om oplevelsen.

- Jeg har aldrig før været utryg, men det her var meget ubehagelig, forklarer han.

- Det er nærmest en hel tribune, der går fuldstændigt bersærk og er ved at flå hegnene ned og kravler over. De smider ting ned over hegnet og går til angreb på politiet. Det var fuldstændigt skruppelløst.

Sidst i opgøret kunne man på tv-billederne se politiet i kamp med visse polske supportere, der rev og flåede i det hegn, der var sat op foran udebaneafsnittet. To politimænd blev såret i forbindelse med balladen, der fortsatte efter kampen og uden for stadion.

Benene rystede helt vildt

En polak modtog en straksdom på tre måneders fængsel for at have sparket en politimand, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev der også trukket knive fra nogle polakker. Den del kan Københavns Vestegns Politi dog ikke bekræfte på nuværende tidspunkt.

Andreas Sklander har siden torsdagens kamp brugt en del på at tale med sin søn om oplevelsen. Sønnen William fortæller i interviewet med TV 2 Lorry, at 'hans ben rystede helt vildt' i forbindelse med volden og balladen i udebaneafsnittet, hvor politiet kæmpede for at holde polakkerne tilbage.

Fredag skrev BIF følgende på sin egen hjemmeside.

- Indtil slutningen af kampen i aftes havde vi haft en rigtig god og gnidningsfri afvikling af opgøret. Tingene tog dog en drejning mod slutningen af opgøret, da de polske fans fik væltet hegnet ind mod banen, hvorefter de maskerede sig og trak knive. De fik også tvunget hegnet mod vores østlige tribune op. Både vores kontrollører og politiet skal have stor ros for deres indsats for at få holdt de polske uromagere på deres afsnit, fortæller sikkerhedschef Mickel Lauritzen.

De polske fans fyldte godt på Brøndby Stadion torsdag aften. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

- Efter kampen eskalerede urolighederne udenfor stadion, hvor de polske fans også fik væltet et hegn og tiltvunget sig adgang fra deres parkeringsafsnit til det offentlige område bag udebaneafsnittet og kom i kamp mod politiet og angreb fredelige Brøndby-fans. Dette reagerede andre Brøndby-fans på, hvilket ikke gjorde situationen bedre.

Kan kun have den største respekt

- Det var en svær situation, som dog blev afviklet til sidst på baggrund af et godt arbejde fra politiet og vores egne kontrollører. Og specielt vores egne kontrollører vil jeg gerne rose ekstra. Mange af dem er frivillige, og alligevel stiller de sig i vejen for angribende mennesker med knive for at beskytte vores egne fans på de tilstødende afsnit. Det kan man kun have den største respekt for.

Pogon Szczecin har på sin hjemmeside skrevet, at man - grundet de ubehageligheder, der fandt sted mod Brøndby IF - vil invitere børn gratis til fodbold til den kommende kamp, hvor der vil være gratis popcorn.

Brøndby IF møder næste gang Silkeborg IF - det er en udekamp søndag aften. Efterfølgende venter en hjemmekamp mod FC Basel torsdag i 3. runde af Conference League-kvalifikationen.