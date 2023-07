Brøndby-fans afslutter stemningsboykot

De stemningsskabende fans dropper boykottet til den nye sæson og vil igen stå for at skabe stemning på Sydsiden

Brøndby Stadion vil til den nye sæson igen have en fanskare, der skaber organiseret stemning.

Det står klart, efter at fangruppen Alpha, der i mange år har stået for stemningen på Sydsiden, søndag har meldt ud, at de stopper stemningsboykottet og igen vil være toneangivende på Sydsiden.

Det skriver fangruppen i et statement.

'I starten af juni blev udkastet til en aftale mellem Brøndby IF og Fanafdelingen vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling.'

'Vi har tidligere tilkendegivet vores holdning til denne aftale, og vi vil i forlængelse af dette fortsætte med lejlighedsvise vokale og visuelle protester mod klubbens ejerskab.'

Annonce:

'Vi mener dog, at det stemningsboykot, som blev indført ved offentliggørelsen af klubbens nye flerklubsjere, har udtjent sit formål for nu. Vi har derfor besluttet, at vores opfordring til stemningsboykot ikke bliver forlænget, og vi planlægger derfor at genoptage vores tribuneaktiviteter til sæsonens første kamp i Silkeborg,' skriver gruppen.

Alpha har haft boykottet stemningen siden oktober sidste år for at vise utilfredshed med den nye ejerkreds GFH.

Tilbage i juni blev en værdiaftale mellem fansene og ejerne stemt igennem, og selvom gruppen stadig ser mangler i aftalen, har de altså valgt at droppe boykotten.

Der vil dog stadig blive sunget protestsange mod ejerkredsen.

Alpha slutter dog med at skrive i deres statement, at der ikke ligger noget fast om, hvornår stemningen vil være tilbage på Sydsiden, da der stadig er uløste udfordringer på Sydsiden Nedre, hvor forskellige typer fans har forskellige holdninger til ejerskabet.

Læs om Brøndbys transferplan her.