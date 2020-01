Brøndby-fans gambler: Vil give gevinsten til klubben

Jan Bech Andersen, Brøndbys ejer, er åben for at gå i dialog, hvis der er en seriøs medinvestor, der vil ind i fodboldklubben, men måske behøver han slet ikke at invitere folk fra Østrig eller Rusland ind. I hvert fald ikke hvis visse Brøndby-fans har heldet med sig fredag aften.

Det er Brøndby-fanmediet 3point.dk, der fortæller en historie om, at visse fans af Brøndby har købt Eurojackpot-kuponer i håbet om at ramme den helt store gevinst fredag aften. Ifølge mediet er der tale om - indtil videre - 135 Eurojackpot-kuponer med 10 rækker på hver.

Præmiepuljen er på 425 millioner kroner, så der vil i hvert fald være nogle muligheder for at gøre nogle ting i Brøndby for de penge, men sandsynligheden for at vinde i Eurojackpot er bare ikke specielt stor.

For hver indkøbt række er der ifølge Danske Spil 0,000001049 procents chance for at vinde den helt store gevinst, så det kan godt være, at Jan Bech Andersen og andre i Brøndby ikke skal åbne en god flaske lige med det samme.

Med mindre heldet tilsmiler fansene fra Brøndby ligner det mere, at Brøndby-ejeren skal se på mulighederne for at tilføre kapital udefra.

Jan Bech Andersen har afvist, at han er i dialog med Red Bull-ejer Dietrich Mateschitz, som InsideBusiness tidligere skrev. Mediet skrev også, at der var russisk interesse i at investere i Brøndby.

