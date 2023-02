Brøndby-fans i oprør: - Selvfølgelig forstår jeg det

Mathias Greve husker det, som var det i går.

Hans debut i Brøndby-trøjen. I et derby i Parken. Fra første sekund kunne han mærke den stemning og passion, som Brøndby-fansene er garanter for.

Eller som de i hvert fald var.

For nu er tiden en anden. Vestegnsklubben er kommet på udenlandske hænder, og det har skabt røre i fanmiljøet, der blandt andet har ført til stemningsboykot og voldsom kritik.

Brøndbys Mathias Greve håber, at klubben gennem gode præstationer kan få den gode stemning på lægterne tilbage for fulde drøn. Foto: Anthon Unger

Og det er noget, der ærgrer Brøndby-profilen.

- Vi er selvfølgelig sindssyge ærgerlige over, at der er de her uroligheder, og at opbakningen ikke er der i samme grad, som da jeg for eksempel spillede det her første derby, fortæller Mathias Greve til Ekstra Bladet under klubbens træningslejr i solrige Portugal.

De kritiske røster kom blandt andet til udtryk til efterårets sidste hjemmekamp mod Viborg. Her mødte en bevægelse, der kalder sig 'Familien Brøndby – bevar Brøndby IF' op i orange trøjer og viste sin utilfredshed med ejerskiftet på Vestegnen.

Spørger man Mathias Greve, ville han ønske, at stemningen i klubben og blandt fans var så god, som den tidligere har været.

Foto: Anthon Unger

Omvendt har den 27-årige midtbanespiller også stor forståelse for, hvorfor det lige nu ikke kan være sådan.

- Det er naturligt, at der er den her skepsis, og selvfølgelig forstår man det. Man har jo set skrækeksemplet i Esbjerg, hvor de gik fra Superligaen og ned til 2. division. Det så ud til at sejle en del i forhold til, at der kom udenlandske ejere ind.

- Så skrækhistorierne er der jo, og derfor kan man selvfølgelig godt forstå det, siger Mathias Greve, der har svært ved at kommentere yderligere på Global Football Holdings ejerskab i Brøndby IF, da han først og fremmest koncentrerer sig om at præstere bedst muligt på banen.

Foto: Anthon Unger

Og lige netop det er også, hvad han håber kan være med til at vende billedet på Vestegnen.

- Jeg tænker på, at vi skal gøre det så godt, vi kan, så vi kan få nogle gode resultater på banen. Det er det, der avler smil og glæde hos fansene.

- Det er en kæmpe motivation, at man kan glæde de folk, som måske har haft en lidt hård tid med alt det, som har foregået i klubben. Det er det, vi spillere fokuserer på.

De er også nok at tage fat på for Mathias Greve og co.

Inden Superligaen genoptages efter flere måneders pause, indtager Brøndby en placering som nummer otte i Superligaen.