Brøndby-fans i vild jubel i Aarhus

Omkring 200 fans troppede op foran Aarhus Stadion tre kvarter efter slutfløjtet for at dele begejstringen over den sensationelle førsteplads med spillerne

Brøndbys fans kunne ikke få lov til at overvære den heroiske triumf mod AGF torsdag aften, men de har taget en euforisk revanche efter slutfløjtet.

Omkring tre kvarter efter slutfløjtet blev luften omkring Aarhus Stadion nemlig fortættet af slagsange fra Vestegnen.

Omkring 200 fans havde taget turen til Smilets By før kampen for at give spillerne en god velkomst.

På Jyllands Allé omkring 300 meter fra stadion fyrede de både røg og romerlys af til den store guldmedalje, mens talstærkt politi sørgede for at det ikke var muligt at komme tæt på stadion, hvor der er stramme corona-protokoller.

Tilhængerne blev hængende i byen under kampen, hvor de indtog flere barer i det centrale Aarhus for at se gyseren.

Da sejren var i hus bevægede de sig til Aarhus Stadion til den store hyldest af de blå-gule helte.

Fulgt af talstærkt politi blev hele arsenalet af jubelsange fyret af som en klar markering af den historiske situation, hvor Brøndby nu står med det første mesterskab i hånden siden 2005.

Glæden var i højsædet, og selv om der er strenge ordrer til Superligaens klubber om at sikre, at ingen fans af udehold kommer til kampe, så var den gode stemning alt, der prægede atmosfæren foran stadion.

Efter 16 års venten på et mesterskab, så var Brøndby-glæde alt, der fyldte luften i Aarhus. Og jublen eksploderede, da spillerbussen på slaget 23 forlod Aarhus.

I morgen kan tilhængerne så begynde at bide negle igen før sidste runde. Denne aften kunne ingen tage fra dem.

