Brøndby-fans kræver erstatning for frihedsberøvelse

Mere end 25 Brøndby-fans vil kræve erstatning for ulovlig frihedsberøvelse af Københavns Politi i Valby 1. november. Forsvarsadvokat Asser Gregersen forventer at kræve erstatning

En gruppe Brøndby-tilhængere mener, at det var uden retmæssig grund, da Københavns Politi visiterede og registrerede dem i Valby dagen inden FC København mødte Dortmund i Champions League.

De over 25 personer ønsker derfor at fremstille et krav om erstatning for ulovlig frihedsberøvelse.

Det bekræfter forsvarsadvokat Asser Gregersen over for Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at mere end 25 Brøndby-fans har rettet henvendelse, fordi de ønsker at klage over den aktion, der var i Valby, lyder det fra Asser Gregersen.

Og forsvarsadvokaten finder det ikke urealistisk, at den pågældende gruppe Brøndby-fans har en sag.

- Det er jo sådan, at så længe at borgerne har en grundlovssikret ret til at forsamle sig under åben himmel, så skal politiet have en ret god grund til at forhindre dem i det, lyder det fra Gregersen, der derfor har bedt politiet om deres forklaring.

- Nu har vi skrevet til Københavns Politi og bedt om en redegørelse for, hvorfor de her mennesker skulle frihedsberøves. Vi forventer på bagkant af det svar at kræve erstatning, fortæller Gregersen.

Forsvarsadvokaten oplyser, at der ikke er tale om én gruppering, men om enkeltstående personer med fanforhold til Brøndby, der ønsker at klage.

Et par hundrede Brøndby- og Dortmund-tilhængere blev 1. november visiterede og tilbageholdt i Valby. Foto: Kenneth Meyer

Peter Dahl, politiinspektør ved Københavns Politi, fortalte dagen efter episoden til Ekstra Bladet, at hans vurdering var, at gruppen, der blev visiteret, havde en intention om at møde de FCK-fans, der samme aften befandt sig omkring Parken.

- Mit personlige gæt er, at så havde man nok en aftale om, at de cirka 100 inde omkring Parken var nogle, man skulle ind og hilse på. Og ikke på den gode måde.

- Potentielt havde vi en situation i går, hvor vi kunne have haft et slagsmål eller hærværk og uorden med 200-300 deltagere, lød det der fra Peter Dahl.

Politiinspektøren forklarede videre, at de efter visitering og registrering af den store gruppe fodboldfans sendte dem tilbage til Vestegnen, hvor de tidligere på aftenen var kommet fra, i et tog.

I forbindelse med visiteringen fandt Københavns Politi 39 tandbeskyttere, 13 slaghandsker, to knipler og en peberspray.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Københavns Politi, der på nuværende tidspunkt ikke ønsker at kommentere den konkrete sag.

De opfordrer dog generelt til, at man klager, såfremt man føler sig uretfærdigt behandlet.

- Hvis man føler sig uretfærdigt behandlet af politiet, så har man altid mulighed for at klage enten til Københavns Politi eller DUP, Den Uafhængige Politiklagemindighed, lyder det fra Københavns Politi.

