Brøndby-fans med rørende gestus: - Det stak helt af

Det kunne næsten ikke være mere ondt.

Paraguyanske Blas Riveros kom til Brøndby for en måned siden - ude af stand til at tale hverken engelsk eller dansk, og nu venter der op mod et år på sidelinien, som følge af den alvorlige knæskade han pådrog sig i kampen mod OB søndag.

En kamp, hvor han oven i købet nåede at vise sig godt frem med blandt andet Brøndbys første scoring i 3-1-sejren.

Men selvom Blas Riveros ikke kommer i aktion før efteråret 2021, så får han alligevel Brøndby-fansenes kærlighed at føle.

Mandag blev der oprettet en indsamling med det formål at at skrabe penge sammen til lille opmuntringsgave. Og det var der stemning for, fortæller manden bag initiativet, Lasse Dvoracek, der har haft sin gang på Brøndby Stadion i godt og vel 25 år.

- Jeg oprettede en Mobile Pay Box og satte mig til at spise med familien. Og så stak det helt af, fortæller han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet..

Blas Riveros scorede og imponerede i sin Superliga-debut, inden han blev skadet. Foto: Lars Poulsen

På omkring en time tikkede der næsten 8000 kroner ind, og så skyndte Lasse Dvoracek sig at lukke indsamlingen igen.

- Jeg havde håbet på 1000-1500 kroner, så ville der være til en buket blomster og en hilsen. Så der måtte jeg lukke den, for det var jo ikke det, der var meningen, siger han om det høje beløb.

- Han får sikkert en fin løn, så det var mere symbolsk, så han ved, at der er nogen, der tænker på ham, siger han.

Det er faktisk ikke første gang, at Lasse Dvoracek samler penge ind til en skadet Brøndby-spiller.

I 2011 havde Brøndby netop hentet Oke Akpoveta, da han blev ramt af en lignende korsbåndsskade i en reserveholdskamp. Det var før tiden med Mobile Pay, så indsamlingen til nigerianeren lød på omkring 800 kroner, fortæller han.

I denne omgang blev ordet hurtigt spredt på det sociale medie Twitter, hvor fodboldfans i høj grad er til stede.

Artiklen fortsætter under tweetet..

- Det vilde er, at det er meget få personer, jeg kender i virkeligheden. Det er kun ud fra Twitter-handle, at folk bare i blinde har overført til mig, siger han og tilføjer, at der også er et par prominente navne fra fodboldverdenen blandt bidragsyderne.

Yderligere en indsamling med nogenlunde samme beløb har ifølge Lasse Dvoracek fundet sted på Facebook. Han er nu i dialog med Brøndby, der sætter pris på fansenes gestus.

- De var meget glade. De ville prøve at samle op, så vi ikke kommer på nakken af hinanden, men at der er lidt system i det. Jeg har selv foreslået, at nogle af pengene kunne gå til et banner på stadion med en hilsen til ham, siger den 38-årige Brøndby-fan.

Blas Riveros blev hentet til Brøndby fra schweiziske Basel på transfervinduets sidste dag. Hans kontrakt løber fire år, så der er stadig god tid til at betale fansene tilbage med præstationer som i søndags mod OB.

Brøndbys værste frygt bekræftet

Glem Durmisi: Nu har Brøndby tre muligheder