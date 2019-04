Brøndby-fans reagerer: Stop nu den homofobi

Brøndby-fans i hobetal tog mandag aften til Farum for at følge deres helte mod FC Nordsjælland.

Undervejs i kampen brugte de ikke kun krudt på at heppe deres egne spillere frem til det ene point - de sang også homofobisk om FC Københavns Viktor Fischer.

- Fischer er gay, gjaldede det fra de blå-gule fans under kampen.,

Det fik efterfølgende Brøndby til at lægge en erklæring på klubbens hjemmeside, hvor det bliver slået fast, at klubben tager afstand fra fansenes ageren.

Det gør også Brøndbys officielle fanklub, Brøndby Support.

I en uge, der kulminerer med københavner-derby mod netop FC København opfordrer fanklubben til, at Brøndby-fans hanker op i sig selv og lader være med at synge den slags sange:

'Til kampen mod FC Nordsjælland var der desværre en stor gruppe af vores medfans, som valgte at kickstarte derbyugen med en særdeles upassende sang til Viktor Fischer. Der må og skal ikke være tvivl om, at den slags sange og tilråb er homofobiske og komplet uacceptable,' skriver klubben på sin hjemmeside.

Den kan ikke forstå, at nogen kan finde på den slags dagen efter, at OB-fansene gjorde det samme, hvorefter der blev sat enorm fokus på problemet.

Men det skal stoppe, også selv om man ikke gjorde det i ond hensigt.

'Det er muligt, at de fans, der sang med til dagens kamp, ikke opfatter det som udtryk for homofobi og i øvrigt ikke opfatter sig selv som homofober. Men lad os slå fast med det samme; Det er uacceptabelt, pinligt og over grænsen for, hvad der bør accepteres til fodbold i 2019. Det er homofobisk, ligesom det er racistisk at lave abelyde efter mørke spillere.'

Brøndby Support kommer ligeledes med en opfordring til alle fans af klubben

'Ligesom vi op gennem tiden har lært, hvor grænsen for racisme går, og hvornår man bør reagere på det, så gælder det samme med homofobi. Og i aften blev grænsen overtrådt på en måde, som vi hverken kan eller vil sidde overhørig.'

'Vi har stoppet racistiske tilråb, så lad os sammen stoppe homofobiske tilråb og hæve niveauet.'

'Tag fat i din sidekammerat, hvis du oplever homofobiske tilråb. Vær med til at starte andre sange, så vi sammen kan overdøve og stoppe det,' skriver klubben.

Brøndby tager søndag imod FC København på Brøndby Stadion.

