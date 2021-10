Brøndby-fans så kun 20 minutter: Så skrev Jan Bech

Selvom Brøndby torsdag aften tabte 2-0 ude mod Rangers i Europa League, fik fire Brøndby-tilhængere noget af en oplevelse, da de rejste til Glasgow for at støtte de forsvarende danske mestre.

Turen til Skotland gik nemlig langt fra som planlagt, da Martin Flindt og tre rejsekammerater skulle afsted. På grund af forsinkelse, da kvartetten fløj fra Kastrup, missede de deres videre fly til Glasgow fra Amsterdam, hvor de skulle skifte.

Brøndby fik stor opbakning, da klubben på udebane mødte Rangers Foto: Russell Cheyne/Ritzau Scanpix

Derfor blev det pludselig en kamp mod uret. De fire vidste godt, at det ville blive nærmest umuligt at nå kampstart. Alligevel tog de afsted i håb om at kunne nå at se så meget af kampen som muligt.

- Det var en følelse af, hvis vi kan nå det, så bliver vi nødt til at gøre det. Vi ville være så irriterede, hvis vi ikke forsøgte og så tænkte, at der havde været en mulighed for at kunne gøre det, siger Martin Flindt til Ekstra Bladet lørdag formiddag fra lufthavnen i Glasgow på vej hjem.

Bagage med på stadion

De fire fans fandt en anden vej til Glasgow via London, og da de når hen til Ibrox Stadium med deres bagage i hånden, mangler der under en halv time af kampen.

Her fortæller de en vagt, at de har billetter til kampen, og om de kan komme ind med bagagen og se kampen - til stor morskab for den skotske vagt.

- Han kan godt se det sjove i det. Han spørger, om vi godt er klar over, at der kun er 20 minutter tilbage, og Brøndby er bagud 2-0? Han tænkte, hvad har I gang i?

De fire kom dermed ind på stadion med cirka 20 minutter tilbage af kampen. Og bagagen? Den fik de med ind, endda uden at blive tjekket.

- Vi kunne have haft en masse romerlys med ind, det havde ikke været noget problem, joker Brøndby-fanen.

Ekstra Bladet talte tidligere på året med Brøndby-fan Martin Flindt om at savne at komme på stadionet under corona-restriktioner. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Jan Bech skrev

Efterfølgende er Martin Flindt og kammeraternes vilde oplevelse gået viralt på sociale medier, hvor flere fans, også fra andre Superliga-klubber, roser de fire fans for deres ihærdighed.

Også Brøndby-ejer Jan Bech Andersen hørte om den besværlige tur, og ejeren var så imponeret over deres vilje til at komme til kampen i Glasgow, at han skrev til Martin for at anerkende de fire fans' indsats.

Derudover inviterede Jan Bech som tak for støtten også de fire fans til at se Brøndbys hjemmekamp i Europa League mod Lyon, som de skal overvære fra Michael Laudrup-loungen, hvor der er middag inden kampen og fri bar.

- Vi gjorde det jo for vores egen skyld, fordi vi gerne ville opleve den her kamp, men at ejeren åbenbart sætter så meget pris på det og giver en anerkendelse. Det var nok der, det blev størst. Der blev nærmest bundet en sløjfe om det, vi blev udsat for.

- Det er vildt, at det ender sådan, afslutter Martin Flindt.

