Brøndby-fans stemmer ja til værdiaftale

Værdiaftalen mellem Brøndbys fans og GFH er blevet vedtaget i Fanafdelingen.

Det sker efter søndagens generalforsamling, hvor værdiaftalen var til afstemning.

Her stemte 796 ja, 86 nej, og 205 stemte blankt. Det oplyser fanmediet 3.point.dk på Twitter.

Det er godt to uger siden, at Brøndby meddelte, at klubben var nået til enighed med Fanafdelingen om en fælles værdiaftale.

Foto: Jens Dresling

Værdiaftalen består af to underskrevne dokumenter, hvoraf det ene er juridisk bindende, mens det andet er formuleret som en hensigtserklæring. Du kan læse mere om værdiaftalen her.

Søndag har værdiaftalen så været til afstemning i Fanafdelingen, og her endte det altså med, at et klart flertal stemte for.

Fredag meddelte Brøndby-fangruppen Alpha, at man havde tænkt sig at stemme blankt til søndagens afstemning. Læs mere om Alphas begrundelse her.