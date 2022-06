Brøndby-fans vil advare Jan Bech

Amerikansk forretningsmand på vegne af investeringsselskab nævnes lige nu i favoritfeltet som mulig Brøndby-investor - Brøndby-fans ventes at sende klart signal om ejerskab tirsdag i forbindelse med U17-pokalfinalen mellem Brøndby og FC Nordsjælland

Brøndby får meget snart en ny stor medinvestor.

Det bekræftede hovedaktionær Jan Bech Andersen 3. juni til Ekstra Bladet.

Processen er nu stærkt på vej ind i en afgørende fase.

Som Ekstra Bladet forstår det er den amerikanske forretningsmand David Blitzer i førerfeltet. Han repræsenterer Black Rock, der er en af verdens førende udbydere af investeringsløsninger i forbindelse med opkøb af virksomheder.

David Blitzer arbejder tæt sammen med John Textor, der er meget tæt på at købe Lyon. Det makkerpar plus Josh Harris, der ejer en del af Crystal Palace, forsøgte også at købe Chelsea, men blev slået af Todd Boehly.

Både David Blitzers navn og Black Rock er blevet nævnt en del gange på det seneste. Om det bliver dem, der ender som medinvestorer på Vestegnen er endnu ikke afgjort.

Jan Bech Andersen er langt i processen med at finde en ny medinvestor. Der ventes en afklaring inden for ganske kort tid. Foto: Lars Poulsen.

Men klubejer Jan Bech Andersen er snart ved at være ved målstregen.

Han har i store dele af processen allieret sig med Morten Albæk, som han i forvejen har et tæt samarbejde med i firmaet Voluntas, som de ejer i fællesskab.

Derudover nævnes investeringseksperten Morten Tinggaard, der i mange år har været økonomisk rådgiver for Tom Kristensen, som en af dem, der befinder sig i inderkredsen hos Jan Bech Andersen i forhold til at vælge den rigtige medinvestor.

Rasmus Ankersens selskab Sport Republic har været nævnt på rygteplan, men intet tyder på, at han er på vej ind i Brøndby her og nu.

Jan Bech Andersen, der her ses i samtale med fodbolddirektør Carsten V. Jensen, ventes at beholde 10-20 procent af sine aktier. Tanken er formentlig først at sælge den del, når nye investorer har smidt et stort beløb i Brøndby i håbet om, at markedet tror mere på klubben, så aktierne stiger. Foto: Lars Poulsen.

De senere uger har nervøsiteten bredt sig blandt Brøndbys fans, der ikke bare stiltiende har sat sig tilbage i stolen og passivt venter på, hvem den nye medinvestor bliver.

De senere dage har der verseret rygter om en markering i forhold til Brøndbys U-17 mandskab, der tirsdag kl. 19 på Tingbjerg Ground spiller pokalfinale mod FC Nordsjælland.

En række Brøndby-fans med Alpha-fraktionen i spidsen ventes at markere deres holdninger i forhold til en fremtidig medinvestor i Brøndby.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Alpha Brøndby, men ingen har ønsket at udtale sig om den forestående aktion tirsdag.

Det er forventningen, at Alpha vil hænge bannere op og dermed signalere holdningen til fremtidigt ejerskab af Brøndby IF.

Det tyder ikke ligefrem på en protestaktion, men i langt højere grad som en markering og kraftig advarsel til Jan Bech Andersen om at vælge rigtigt, når han nu meget snart får en medinvestor på banen.

Brøndbys fans har sendt et klart signal om, hvad man ønsker på ejerfronten i fremtiden. Foto: Lars Poulsen.

I starten af året kom alle fanfraktionerne i Brøndby med en samlet udmelding. Og det er bannere i den retning, som de ventes at vise frem tirsdag i Brønshøj, hvis aktionen gennemføres som planlagt.

Fra den fælles udmelding fra 6. januar er her nogle af budskaberne;

* Brøndby skal være klubbens navn, og farverne skal være gule og blå.

* Brøndby skal overvejende være danskejet.

* De, der ejer Brøndby, skal ikke eje andre fodboldklubber – hverken i Danmark eller i udlandet.

* De, der ejer Brøndby, må ikke være en udenlandsk kapitalfond eller andre, der alene ønsker en kortsigtet gevinst.

* De, der ejer Brøndby, skal ikke bruge klubben som markedsføringsplatform, et personligt brand eller som led i ”sportswashing”.

* Der skal være 100 procent gennemsigtighed om ejerskabet, og hvilke midler de investerer i klubben.

* Og så ønsker fangrupperingerne, at det store fællesskab skal inddrages i hele processen.