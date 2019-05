Brøndby-fans vil hylde FCM-spiller

Da Thomas Andersen smed et respektfuldt opslag på Facebook om FC Midtjyllands målmand Jesper Hansen, havde han næppe troet, at det på få dage ville blive delt mere end 2000 gange.

Ikke desto mindre er det en realitet. I opslaget opfordrer Thomas Andersen, der er glødende Brøndby-fan, til, at man klapper ad Jesper Hansen, når han løber til opvarmning.

Målmanden mistede i sidste uge sin lillebror i en ulykke.

Flere håber, at man klapper af Jesper Hansen, når han løber på banen til pokalfinalen. Foto: Jens Dresling

- Det kom relativt impulsivt, da jeg for et par dage siden læste, at Jesper var med i pokalfinalen, siger Thomas Andersen til Ekstra Bladet, mens han selv forbereder sig på at skulle til pokalfinale.

- Udover at jeg blev rigtig ked af det, da jeg læste om den tragiske ulykke, faldt det mig ind, at man kunne udvise format og overskud. Jeg kender mange i Brøndby og ved, at der er mange, der tænker på samme måde.

Opslaget er blevet delt af flere tidligere Brøndby-spillere heriblandt Frederik Holst og Christian Nørgaard, og dermed er håbet, om at opråbet bliver til en realitet, stor.

- Jeg vil gerne have, at så mange Brøndby-fans som muligt ved det, så de agere på det, siger Thomas Andersen

- Hvis det lykkedes, at der er klapsalver, når Jesper løber ind, så er formålet opnået.

Thomas Andersen har været Brøndby-fan i mange år. Foto: Privat

Samtidig er han klar over, hvad der er på spil, når dommeren fløjter kampen i gang.

- Når kampen går i gang, må man selvfølgelig buhe og råbe alt det, man vil. Men mit håb er, at man til opvarmningen viser overskud.

Sydensiden indtager fredag parken. Foto: Lars Poulsen

Thomas Andersen har mødt Jesper Hansen flere gange som følge af sit tidligere arbejde som team manager i Brøndby IF og beskriver målmanden som en god bekendt.

- Der er nok også nogle, der er uenige med mig og siger, ’hvorfor skal vi det? Det har ikke noget med Brøndby at gøre,’ men det kommer nok lidt an på, hvordan man er som menneske. For mig handler det om overskud og format, siger Thomas Andersen.

- Jeg håber, at Jesper bemærker, at der er andre end FC Midjylland-fans, der klapper ad ham, for der er sympati for ham.

Pokalfinalen mellem Brøndby IF og FC Midtjylland spilles i Parken med start klokken 17.00.

