Brøndby fik klø på svær udebane

HADERSLEV (Ekstra Bladet): Tre hjemmekampe og tre sejre!

Glen Riddersholms mandskab har fået en perfekt start på sæsonen på hjemmebane. Først blev mestrene fra FC Midtjylland besejret 2-0, så slog de AaB 3-1 og søndag blev sønderjyderne det første mandskab i sæsonen til at besejre Brøndby. 2-0 lød sejren efter to scoringer efter pausen.

I 40 foregående opgør var det aldrig sluttet uden scoringer mellem de to mandskaber. Efter en målløs første halvleg, hvor Brøndby var klart bedst, tog hjemmeholdet styringen efter pausen.

SønderjyskE afgjorde det hele på seks minutter, da Hadji Wright og Alexander Bah scorede. Foto: Frank Cilius.

Afgjort på seks minutter

Først scorede Haji Wright på et skud uden for feltet. Et hårdt spark lige over jorden. Marvin Schwäbe var helt nede ved bolden, men fik slet ikke fat i afslutningen. Meget svagt målmandsspil af Brøndby-keeperen.

Der skulle ikke gå lang tid før der var kaos igen i Brøndbys bagkæde.

Både Andreas Bruus og Kevin Mensah havde store problemer i defensiven. Det var et gennembrud i Brøndbys højre forsvarsside, der førte til 2-0 træfferen.

Anders K. Jacobsen var i oplæggerens rolle, mens en meget velspillende Alexander Bah kom foran en passiv Kevin Mensah i feltet og scorede til 2-0.

Både Haji Wright, der nu står noteret for fire træffere, Victor Ekani samt Alexander Bah stod stærkt i billedet hos hjemmeholdet, hvor Lawrence Thomas virker som et solidt køb til målmandsposten.

Hjemmeholdet dominerede i store dele af anden halvleg, hvor Brøndby slet ikke kunne finde fodfæste.

Brøndby gav debut efter pausen til Andrija Pavlovic, da han afløste en meget anonym Simon Hedlund.

Serberen gjorde ikke meget væsen af sig på en dag, hvor Brøndby langtfra lignede et ubesejret tophold.

Der var alt for mange, der leverede under niveau.

Der var ikke meget at smile over for Niels Frederiksen. Brøndby tabte for første gang i sæsonen helt fortjent. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

11 kampe uden tab

Mens Brøndbys slet ikke fik spillet til at fungere, er hjemmebanen ved at udvikle sig til lidt af en fæstning for SønderjyskE.

2-0 sejren over Brøndby var således 11. hjemmekamp i træk uden nederlag. Ikke siden 27. oktober sidste år har holdet tabt på hjemmebane.

Glen Riddersholms tropper passerer således ét år som ubesejrede på hjemmebane, fordi næste hjemmekamp først er 2. november.

