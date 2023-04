Brøndby fik sat proppen i

Efter 11 mål imod sig de seneste fem kampe, handlede det for Brøndby at få sat proppen i hullet mod titelkandidaterne fra FC København.

Og den mission lykkedes i sandhed for Jesper Sørensen, der havde ændret taktisk formation til et tremandsforsvar for at være mere kompakt over for FCK-offensiven.

Brøndby rejste sig og vandt overraskende i Parken. Foto: Kenneth Meyer.

Og den plan lykkedes til fulde for Brøndby-træneren, der om nogen kender alt til, hvordan et tremandsforsvar skal fungere.

For ti år siden skrev han om netop det emne, da han fik sin P-licens som træner.

- Efter det, vi så mod Randers, var det tid til at prøve noget nyt. Det handler om at sætte en prop i hullet. Brøndby har altså lukket 43 mål ind i sæsonen, så man er blind, hvis ikke man kan se det åbenlyse problem, siger Jesper Sørensen og forklarer om baggrunden for systemskiftet.

Der var ikke Brøndby-fans i Parken, så spillerne måtte juble uden støtte fra tribunerne. Foto: Kenneth Meyer.

- Tidspunktet var det rigtige, fordi vi også har samlet en stoppergruppe med rigtig megen styrke, forklarer Jesper Sørensen.

Det kan godt være, at Brøndby ikke havde bolden så meget. Til gengæld fik de lukket ned for FCK centralt, så en stærk bagkæde, hvor Rasmus Lauritsen var en suveræn styrmand, satte ind.

- I en tid, hvor sammenhold og fællesskab, som Brøndby står mest for, er udfordret, må vi vise de styrker på banen. Det så vi mod FCK. Og det er ikke den værste skalp at vinde mod dem i Parken, siger en lettet Jesper Sørensen og perspektiverer den seneste uge på Vestegnen:

- Det har været en virkelig hård uge, hvor vi har lidt. Både som spillere og trænergruppe. Der har været få historier, som har peget i en positiv retning for os.

Nicolai Vallys stod for oplægget, da Brøndby vandt over FCK. Foto: Kenneth Meyer.

- Jeg ville se et stærkt kollektiv, der kæmpede for Brøndby. Det gjorde spillerne. Nu håber jeg, at vi er i stand til at bevæge os fremad, siger Brøndby-træneren, der i næste uges udekamp mod Randers må se bort fra Nicolai Vallys. Han skal afsone karantæne efter advarslen i Parken.